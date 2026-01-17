La temporada de verano comenzó con buenas expectativas para el turismo en Argentina, según datos relevados por la Cámara Argentina de Turismo (CAT) durante la primera quincena de enero. Desde la entidad destacaron una fuerte preferencia por los destinos nacionales y un escenario favorable de cara a la segunda mitad del mes y febrero.

“Estos primeros quince días de enero marcaron el inicio de una buena temporada en diversos puntos del país”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la CAT. En ese sentido, subrayó el trabajo conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación para fortalecer el programa “Elegí Argentina”, que ofrece descuentos y beneficios, incluso financiación de hasta 12 cuotas sin interés, para viajar por el país.

“Vamos a seguir trabajando para que la segunda quincena de enero y febrero traccionen aún más turistas a lo largo y ancho del país”, agregó Teruel.

Principales destinos y niveles de ocupación

Provincia de Buenos Aires

Pinamar : promedio general del 84% , con Cariló al 90% y picos de ocupación plena los fines de semana. Las reservas para la segunda quincena ya rondan el 80% .

Mar del Plata : 65% de ocupación promedio en la primera quincena, con proyección superior al 70% para la segunda.

Monte Hermoso : entre 65% y 70% , con ocupación plena los fines de semana.

Villa Gesell: promedio del 70%, con Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul cerca del 80%.

Córdoba

Aumento general del 20% de turistas respecto al mismo período de 2025.

Villa General Belgrano : 80% de ocupación promedio y picos del 95% , impulsados por el Summerfest .

Villa Carlos Paz: promedio superior al 70%, con picos del 85%.

Región de Cuyo

San Juan : promedio provincial del 67% , con Iglesia y Calingasta alrededor del 80% .

Mendoza: promedio del 50%, con picos del 65%.

Litoral

Misiones : Iguazú alcanzó un 85% de ocupación y recibió más de 50.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú en los primeros diez días del mes. Posadas promedió cerca del 60% .

Entre Ríos : promedio general del 70% , con fuerte impacto de fiestas populares. Gualeguaychú, Colón y Victoria , entre los destinos más elegidos.

Santa Fe: 68% de ocupación promedio, más de 100.000 turistas y una destacada agenda cultural en Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Norte argentino

Jujuy : promedio del 60% , con La Quebrada en el 75% , impulsado por el carnaval, la ruta del vino y el tren solar.

Santiago del Estero–La Banda: ocupación promedio del 60%.

Patagonia

Río Negro : Bariloche lideró con 80% de ocupación; Las Grutas y General Roca , 75% ; El Bolsón , 60% .

Neuquén : promedio provincial del 75% . San Martín de los Andes superó el 80% (5% más que en 2025), Villa La Angostura llegó al 83% y Alto Neuquén al 60% .

Chubut : Puerto Pirámides , en Península Valdés, tuvo un fuerte inicio; solo el fin de semana del 10 de enero ingresaron cerca de 11.000 visitantes .

Tierra del Fuego : Ushuaia alcanzó el 77% de ocupación.

La Pampa: más de 20.000 asistentes a eventos y fiestas provinciales durante el último fin de semana de la quincena.

Programa “Elegí Argentina” y expectativas

Desde la CAT remarcaron que el turismo interno seguirá siendo uno de los principales motores de la temporada, apoyado en promociones, eventos culturales y agendas locales. El objetivo es consolidar los niveles de ocupación durante febrero y sostener el impacto económico del sector en todo el país.