Mientras el Gobierno busca avanzar con su proyecto de reforma laboral, Unión por la Patria movió primero en Diputados y presentó una iniciativa propia que apunta a cambiar las reglas del trabajo en Argentina. El proyecto fue elaborado por la exministra de Trabajo y actual diputada Raquel “Kelly” Olmos y cuenta con el respaldo de sectores gremiales y del bloque que lidera José Mayans en el Senado.

La propuesta plantea una reducción progresiva de la jornada laboral, una nueva regulación para los trabajadores de plataformas digitales, cambios en el sistema de licencias parentales y modificaciones en el esquema de indemnizaciones y juicios laborales. Desde el espacio opositor aseguran que el objetivo es modernizar el sistema sin perder derechos y marcar un camino alternativo al impulsado por el Poder Ejecutivo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que se implementaría de manera gradual en un plazo máximo de seis años. En una primera etapa se mantiene el tope actual de 48 horas, luego se reduce a 45, más adelante a 42 y finalmente se llega al límite definitivo. El texto aclara que la baja en la carga horaria no podrá implicar una reducción salarial, ya que el valor de la hora de trabajo deberá ajustarse para sostener el ingreso de los trabajadores.

La iniciativa también introduce cambios en el régimen de licencias. La licencia por maternidad se extiende a 90 días posteriores al parto, mientras que el progenitor no gestante pasaría a tener 30 días por nacimiento o adopción. Además, durante el primer año de vida del hijo o hija, la persona gestante podrá optar por trabajo remoto, modalidad híbrida o jornada reducida, una medida que busca fortalecer la corresponsabilidad en la crianza.

En materia de indemnizaciones, el proyecto propone que los pagos derivados de sentencias o acuerdos laborales se realicen en un solo acto, a través de un depósito bancario, y prohíbe el pago en cuotas. Para facilitar el cumplimiento, se prevé una línea de financiamiento del Banco Nación, especialmente orientada a pymes y micro pymes, con actualización por inflación.

Otro eje clave es la regulación del trabajo en plataformas digitales. El texto establece un sistema dual que diferencia entre empleo en relación de dependencia y trabajo autónomo, según criterios objetivos como el control de precios, sanciones y carga horaria. Si el trabajador cumple al menos 20 horas semanales y la plataforma fija condiciones, se lo considera empleado; si existe verdadera libertad y esporadicidad, se lo encuadra como autónomo. Además, se legaliza el uso simultáneo de varias aplicaciones y se impulsa un sistema de alta automática en la seguridad social.

Desde Unión por la Patria sostienen que el proyecto busca combatir la informalidad, especialmente en micro y pequeñas empresas, mediante una reducción progresiva de las contribuciones patronales, sin generar trabas al crecimiento. Para Olmos, se trata de una propuesta “pensada para el siglo XXI” y en contraposición directa a la reforma que impulsa el Gobierno, a la que acusa de precarizar el empleo y debilitar el sistema de seguridad social.