A casi dos semanas del derrumbe ocurrido en el complejo Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, los vecinos afectados decidieron organizar una manifestación pacífica para reclamar justicia y exigir respuestas a las autoridades.

Las 175 familias damnificadas por el colapso convocaron a un abrazo simbólico al edificio, una acción con la que buscan visibilizar la situación que atraviesan desde el incidente ocurrido el pasado 3 de marzo.

La protesta está prevista para este sábado 14 de marzo a las 12, en la esquina de Montesquieu y Astor Piazzolla, a pocos metros del complejo habitacional que resultó gravemente dañado tras el desplome de parte de su estructura.

El episodio que originó el conflicto se produjo cuando cedió la losa del patio interno del sector 2 del edificio, lo que generó importantes daños estructurales y provocó la destrucción de más de 60 vehículos que estaban estacionados en el subsuelo.

Desde entonces, los residentes continúan fuera de sus viviendas, mientras avanzan las pericias judiciales que buscan determinar las causas del derrumbe y establecer eventuales responsabilidades.

Los vecinos apuntan tanto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como a la empresa constructora COSUD, señalada como responsable de la obra. En ese contexto, reclaman información clara sobre el estado del edificio y sobre los pasos que se tomarán para garantizar la seguridad del complejo.

Mientras tanto, la situación cotidiana de las familias afectadas sigue siendo crítica. Actualmente, los damnificados permanecen alojados de forma provisoria en distintos hoteles del centro porteño, a la espera de definiciones sobre la posibilidad de regresar a sus hogares.

Según denunciaron algunos vecinos, las condiciones en esos alojamientos no siempre son las adecuadas, e incluso en algunos casos se registran situaciones de hacinamiento, lo que agrava el impacto que ya provocó el derrumbe.

Con el abrazo simbólico convocado para el fin de semana, los residentes buscan mantener visible el conflicto y presionar para que se aceleren las respuestas oficiales, mientras aguardan que la investigación judicial determine qué ocurrió realmente en el edificio y quiénes deben hacerse responsables.