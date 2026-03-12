Día histórico para el fútbol cordobés ya que por la 10ª fecha del Torneo Apertura 2026 se enfrentan entre sí los 4 representantes provinciales en la Liga Profesional.

Desde las 19:15, en Río Cuarto está en juego la punta de la zona B con la presentación como visitante de Belgrano que supera al recientemente ascendido, Estudiantes, 1 a 0. Con la victoria transitoria, el Pirata vuelve al primer lugar y el equipo de Ricardo Zielinsky anda de gira por el país mostrando una estructura con muchos y buenos jugadores, sobre todo en mitad de cancha.

El León del Norte, por su parte, cumple con las expectativas. Va a luchar por la permanencia toda la temporada y ese camino ya ganó un juego, tiene 4 puntos y siempre supo que no sería fácil.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos del complemento, en el pie derecho de González Metilli que aprovechó una mala salida del arquero Agustín Lastra y tomó el rebote casi en el punto penal para definir con un volea sencilla.

Desde la misma hora en Córdoba Capital, Talleres también juega el clásico contra Instituto y gana 1 a 0 por el grupo A en un verdadero clásico de la ciudad. Aquí, en la previa, las cosas se perfilan bastante más parejas ya que La Gloria está a sólo tres puntos debajo de la T, los dos fuera de los puestos de clasificación. El Mario Alberto Kempes está repleto.

El juvenil de las inferiores, Tomás Dávila marcó la primera diferencia entre los equipos capitalinos. Una gran repentización dentro del área a los 30 minutos le permitió superar al arquero Manuel Roffo con un cabezazo de emboquillada tras un pique alto de la pelota.

Formaciones

Talleres: Guido Herrera; Rodrigo Guth; Santiago Fernández, José Palomino; Augusto Schott, Matías Galarza, Juan Sforza, Alexandro Maidano; Franco Cristaldo; Valentín Dávila, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tévez.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Juan Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Matías Fonseca, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Estudiantes R Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Facundo Cobos; Francisco Romero, Alejando Cabrera; Martín Garnerone, Tomás González, Mauro Valiente; Mateo Bejanich. DT: Iván Delfino.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Adrián Sporle, Santiago Longo, Francisco González; Ramiro Hernándes, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.