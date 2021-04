¿Ves primero un perro o un pájaro?

En los últimos días se volvió viral un interesante reto, el cual desafía la vista de los internautas. La mascota que elijas describirá qué tipo de personalidad tenes. El objetivo de este test es observar con detalle la imagen y responder qué animal viste primero.

Hay dos figuras que te ayudarán a descubrir características de tu forma de ser. Cada una tiene un significado diferente. "Si observaste en la imagen un pájaro, se podría decir que sos una persona muy pasional y soñadora, siempre con proyectos en mente, pero casi nunca los concretas. Vivís en ese burbuja. Si te quedas sentando, no lograrás nada", es la respuesta que te dan en dichos test. Y agrega: "Eres muy generoso con las personas que te rodean. Te encanta entablar nuevas amistades y no tienes vergüenza al momento de conversar con desconocidos. no te gusta tomar decisiones y siempre optas por delegarles responsabilidades a otros para evitar errores".

Por otra parte, si el perro llamó tu atención, "sos una persona comprometida y responsable. La lealtad es uno de los valores más importantes para vos, puesto que siempre cumples y nunca tratas de perjudicar a otros. En diferentes ocasiones has preferido salir en desventaja antes que dañar a alguien más", detalla en este caso.



Hay quiénes creen y quiénes no. Cada uno con sus creencias. Y vos: ¿Qué animal sos?