Leekd en VISION: "Hay que leer la pista y explotarla"

Leekd, es un Productor y DJ nacido en Buenos Aires que dió sus primeros pasos en la música como baterista. Al conocer diversos productores de la música electrónica, se interesó por el género y la actualidad lo encuentra como un artista que fusiona analógico y digital, en búsqueda de nuevos sonidos y atmósferas. Este sábado 26 compartirá cabina con el emblemático DJ canadiense Marc Houle, en el marco de otra edición Vision Festival.

El artista se encuentra editando música en sellos como Creepy Finger (Escocia), Mothr Music (Argentina), 2Faces (España) y cuenta con un lanzamiento en vinilo junto a Sociedad Gánica (Berlín). A través de los años, Leekd se presentó junto a artistas como Pan-Pot, Nicole Moudaber, Wehbba, y Ela Minus, entre otros.

¿Cómo empezó todo?

A los diez años, con la batería. Desde muy chico fui a clases y tocaba con amigos del colegio. Pero luego de integrar algunas bandas, me propuse vivir de la eso. Fue entonces cuando pense: "¿Es posible tocando solamente la batería?" Definitivamente no... fue cuando empecé a producir para estar involucrado en todo el proceso creativo, y no solo en la rítmica. Decidí inscribirme en la escuela Sónica, donde curse tres años de producción. Los profesores me abrieron la cabeza con nuevos géneros como IDM (intelligent dance music), el ambient; y artistas como Flying Lotus o Aphex Twin. Creo que el aprendizaje más importante de esa etapa es que comprendí como "desarmar" un track para darle mi impronta con efectos y sonidos propios.

¿En qué etapa de tu carrera te encuentra la gira patagónica?

Es mi primer viaje en solitario, sin acompañar a otro DJ, asi que estoy muy contento pero tranquilo a la vez. Supongo que es fruto de la experiencia.

Trabajar con la agencia Estamos Felices me sirvió mucho para nutrirme del circuito y entablar contacto con otros artistas. Para dedicarse a esto, hay que tener mucho tiempo, es realmente dificil y ellos me ayudaron a adquirir notoriedad en la escena para dedicarme plenamente a los que amo hacer. Antes de firmar con ellos trabajaba en proyectos alternativos musicalizando videojuegos, cine, TV y obras de teatro. Siempre traté de mantener cercanía con la música.

Esta fecha en particular es como un sueño para mi, porque Marc Houle es una referencia directa en mi carrera. Así como los artistas que integran su sello y los trabajos previos que publicó junto a Richie Hawtin.

¿Te sentís identificado con algún género en específico?

Me gusta mucho el techno y el minimal, a partir de ahí los géneros que subyacen de cada uno. Al trabajar con tantos artistas, consumo de todo. Me gusta la idea de ser un productor integral que logra abstraerse de sus gustos propios y contar con la capacidad de navegar por cualquier género. Estoy a favor de que el artista sea libre de ejecutar los sonidos que considere adecuados. Sin límites.

¿Cuáles son las características de un 'buen set', si es que existe tal cosa?

Prefiero ser respetuoso en cuanto a lo que se considera bueno o malo en la música. Cada uno tiene sus gustos y llega a un determinado sonido por motivos que solo ese artista conoce. Si lo disfruta, bienvenido sea. Incluso si está bien hecho, por más que sea un género que no me conmueva, me gusta escuchar para identificar los recursos de producción que utiliza.

Volviendo a tu pregunta, un buen set tiene que divertir. Se trata de ser pragmático y pensar en la funcionalidad, que responde directamente al clima de la fiesta. No es lo mismo un warm up (en música electrónica, se trata de la fase entrar en calor) que un main (principal, es decir, encabezando una grilla o line up). Creo que el primero presenta más desafíos, porque tenés que preparar al público para el artista que sigue, no hay que pasarse de rosca. Si es un main, hay que leer la pista y explotarla.

Al haber tanta oferta hay que buscar la forma de destacarse, por eso me gusta trabajar con mis propios equipos. Para hacer algo distinto y sentirme más cómodo en el proceso.

¿Tenés una opinión formada de la escena local?

Sé que es muy rica y hay gente talentosa trabajando para nutrirla aún más. Estoy en contacto con todo el país y puedo dar fe de eso. He venido antes, pude observar que el progressive y el house son los géneros que más explotan. Me parece un público increíble e informado.

¿Con qué se va a encontrar el público este sábado?

Tengo preparado lo que hice estos diez años, quiero que me conozcan y explayarme libremente. Mucho groove y bajos. Soy muy selectivo con los temas, la idea es que la gente se mueva. Vamos a divertirnos.

Mirá un show en vivo de Leekd en el siguiente enlace: