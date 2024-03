Papelón para una joven que cursaba online

Romina Juárez, una joven que se volvió viral en las redes sociales por contar su desventuras amorosas; pero en esta oportunidad, relató en un video la situación vergonzosa que vivió mientras cursaba una materia online.

En el clip, la joven comentó: “Estoy escalando niveles de papelón que nunca pensé. Estoy cursando una materia online y me tomé un termo de mate y me dieron ganas de hacer pis. Y vieron que en Zoom aparece... Ay, no, no. Aparece el botón del micrófono y al lado el de la cámara. Yo estaba en el baño, quería opinar...

"¿Adivinen qué botón apreté?”, dijo la joven

Luego, aclaró que apareció en cámara sentada en el inodoro. “O sea, entré en pánico y cerré la computadora. Ahí está la compu cerradísima. No la voy a abrir. No la voy a tocar más. O sea, no me puedo conectar”, expresó.

La publicación contó con más de un millón de reproducciones, más de 140 mil likes y varios comentarios de los usuarios de la red social china.

EL VIDEO

Además, esta usuaria fue conocida hace algunos meses atrás por ser una de las primeras radiólogas en usar esta plataforma, mostrando el "día a día" de su profesión; luego, a raíz de un juego, una pregunta resultó ser el disparador para que ella se hiciera "viral·".

"La gente es una masa, a mí me llena de orgullo poder mostrar la profesión", expresó Romina.