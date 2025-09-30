Llega a Neuquén el Encuentro de Cine Europeo 2025 con funciones gratuitas en el MNBA

Del 2 al 8 de octubre, el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes será sede de la XXI edición del encuentro de Cine Europeo, con una selección de 17 películas provenientes de 17 países del continente, con entrada libre y gratuita.

Neuquén será una de las ciudades anfitrionas de la XXI edición del Encuentro de Cine Europeo en Argentina (ECE), que se desarrollará del 2 al 8 de octubre, con funciones diarias a las 19 horas en el Auditorio del MNBA. El ciclo, que se realiza en simultáneo en otras nueve ciudades del país, ofrece una oportunidad única para disfrutar del mejor cine europeo contemporáneo con entrada libre y gratuita.

Con el lema "Mirada que nos acercan, historias que nos transforman", el ECE 2025 invita a recorrer 17 películas procedentes de 17 países miembros de la Unión Europea, abordando relatos actuales, íntimos y sociales que tienden puentes entre culturas, generaciones y formas de ver el mundo.

La programación en Neuquén comenzará el miércoles 2 de octubre con dos dramas: Africa Star, una producción de Chipre dirigida al público adulto (+16), y Pasos perdidos, de Bélgica, apta para todo público. El viernes 4 será el turno de Hotel Mula (Croacia), también para mayores de 16, y Terapia familiar, una comedia dramática de Eslovenia recomendada para mayores de 13 años.

El sábado 5 se proyectará Gloria!, un drama italiano apto para todo público, junto con La historia de Souleymane, una producción francesa para mayores de 13. El domingo 6, los espectadores podrán disfrutar de Je`vida desde Finlandia, y Vadio de Portugal, ambas obras dramáticas para mayores de 13 años.

El lunes 7 se presentará el documental sueco "Y el rey dijo, qué máquina tan fantástica", dirigido a mayores de 16, y el drama rumano "Tres kilómetros al final del mundo", para mayores de 13. Finalmente, el martes 8 de octubre cerrará el ciclo con "Jokes y Cigarrettes", una comedia española apta para todo público, y "La última carrera", un drama de la República Checa recomendado para mayores de 13.

Una propuesta federal con espíritu europeo Organizado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, el encuentro cuenta con el respaldo de las embajadas e institutos culturales de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia, y con el apoyo de instituciones locales en cada ciudad sede.

Además de Neuquén, las funciones se realizarán en Buenos Aires, Córdoba (Capital y San Francisco), General Pico y Santa Rosa (La Pampa), Rosario, Salta, San Miguel de Tucumán, Vicente López y Ushuaia, consolidando el carácter federal de la propuesta.