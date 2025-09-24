Ni el susto ni la caída detuvieron a Marité Berbel. La reconocida cantante neuquina vivió un inesperado incidente durante su presentación en la feria “Somos Semilla y Sabores Cordilleranos”, cuando tropezó y cayó desde una tarima en pleno show. El episodio, que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes, mostró la preocupación de los técnicos y asistentes, pero también el temple de la artista: se levantó en segundos y siguió cantando como si nada hubiese pasado.

El episodio ocurrió el domingo 21 de septiembre en el Polideportivo Municipal de Aluminé, durante un evento regional que reunió a emprendedores, chefs y artistas locales con fines solidarios. Marité estaba acompañada por su hijo, Traful Berbel, con quien comparte escenario y una fuerte complicidad artística.

Tras el revuelo en redes, la cantante utilizó su cuenta personal para llevar tranquilidad a sus seguidores y reflexionar sobre lo ocurrido. “Lo primero que hice fue mirarlo y decirle que estaba bien”, explicó, dejando en claro la conexión con su hijo.

“Perdón. Voy a aclarar que Traful y yo tenemos una relación que nos une, que quizá muchos no entiendan. Lo primero que hice fue mirarlo y decirle que estaba bien. Luego tiré el chiste de Katherine Fulop, pero él sabía que no había que parar. Por eso me levanté tan rápido y nos sonreímos. Sólo nosotros dos sabemos en una mirada si cortamos un tema o lo seguimos, y ahí supimos que no estaba bueno detener nada”, escribió la cantante.

También destacó el valor de seguir adelante pese a los imprevistos: “Como se dice: ‘el espectáculo debe continuar’, aunque duela, aunque tengas fiebre, te duela la garganta. Uno se debe al público”, escribió, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y admiración.