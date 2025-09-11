La Feria del Libro 2025 se llena de música y espectáculos para todas las edades

Del 12 al 21 de septiembre, el Parque Central y el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén serán sede de la Feria Internacional del Libro 2025, un evento cultural que, además de libros, trae una amplia agenda de espectáculos musicales y actividades artísticas para disfrutar en familia, con entrada libre y gratuita.

Durante los diez días que dure la feria, habrá más de 100 stands y expositores, pero también se sumarán espacios interactivos y escénicos que ofrecerán propuestas para grandes y chicos. Entre ellos, se destacan dos auditorios, un escenario principal y una carpa infantil con espectáculos todos los días.

Para el público infantil, la feria contará con shows de Los Musis de Prófica y Los Entretenedores, dos compañías que combinan música, humor y juegos para garantizar la diversión de los más pequeños.

En cuanto a la programación musical, la feria reunirá a una selección de artistas y bandas locales de diversos géneros, que se presentarán en distintos momentos del evento. Entre los nombres confirmados están Mariano Delgado, Soul Goodman, Despertar los Grises, Zeze Nou Trío, Ailuz, Rondas de Canciones en Concierto, Jazz and Words, Romeluz, Samanata Juncos, El Peligro de los Vientos, Manga de Agua, Los Rockan y La Gente No Lee, entre otros.

El gran cierre será el 21 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Primavera y del Estudiante, y tendrá lugar en el escenario principal, con un show especialmente preparado para celebrar ese día tan esperado por la juventud neuquina.

Con una propuesta que combina literatura, arte, música y participación comunitaria, la Feria del Libro 2025 promete ser uno de los eventos culturales más importantes del año en la región.