El Ballet Español y Folclórico presenta “Elementos” en Cipolletti

El próximo viernes 29 de noviembre, a las 21.30 h, el Complejo Cultural Cipolletti, Fernández Oro 57, será el escenario de “Elementos”, la nueva producción del Ballet Español y Folclórico de la Fundación Cultural Patagonia (FCP). Se trata de una propuesta que combina la fuerza del folclore argentino con la intensidad y el arte de la danza española, en un espectáculo cargado de emoción, música y tradición.

En diálogo con el programa “La noche cae, la radio se enciende”, que se emite por AM550, el director general del espectáculo y coreógrafo de las piezas folclóricas, Marcos Fuentes, se mostró entusiasmado por esta nueva presentación del ballet: “Es una propuesta que une dos tradiciones potentes, con un trabajo coreográfico y escénico pensado para emocionar y sorprender. El público va a vivir una experiencia muy dinámica y profunda a la vez”, expresó.

“Elementos” invita a un recorrido vibrante a través de la danza, donde el ritmo de las boleadoras, el malambo y los bombos conectan con el alma del folclore nacional, evocando la destreza y el coraje del gaucho. Las guitarras aportan calidez y musicalidad al relato escénico. La propuesta se completa con el despliegue visual y rítmico de la danza española, donde mantones, abanicos y castañuelas acompañan coreografías llenas de historia y sentimiento.

Las entradas tienen un valor de $1500 y pueden adquirirse en la boletería del Complejo Cultural, martes a viernes de 11 a 13 y de 15 a 21, sábados y domingos de 15 a 21, o bien a través de la boletería online en www.cipolletti.gob.ar.