La franquicia de Los Juegos del Hambre presentó oficialmente el primer tráiler de su nueva película, 'Amanecer en la Cosecha'. Este filme se sitúa 24 años antes de los eventos de la saga original y está basado en el libro homónimo publicado en 2025.

La trama sigue a un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, quien es seleccionado para participar en la 50ª edición de los Juegos del Hambre. Esta edición es especial ya que corresponde al segundo Vasallaje de los Veinticinco, un evento que se celebra cada 25 años y que obliga a los distritos de Panem a enviar el doble de tributos, resultando en 48 niños enfrentados en una batalla a muerte por la supervivencia.

Joseph Zada ofrece la primera imagen oficial de Haymitch en esta etapa de su vida, personaje que originalmente fue interpretado por Woody Harrelson en la saga principal. Además, Elle Fanning da vida a una versión joven de Effie Trinket, papel que en las películas originales interpretó Elizabeth Banks.

Elenco de la obra

El elenco se completa con reconocidos actores como Ralph Fiennes, quien asume el papel del presidente Coriolanus Snow, que en la saga original fue representado por Donald Sutherland y en la precuela anterior por Tom Blyth. Kieran Culkin será Caesar Flickerman, el carismático presentador de los Juegos, originalmente interpretado por Stanley Tucci, y Jesse Plemons encarnará a un joven Plutarch Heavensbee, papel que tuvo Philip Seymour Hoffman en la saga original.

Otros nombres destacados en el reparto incluyen a Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV.

Primer tráiler de la precuela de Los Juegos del Hambre

La película está dirigida por Francis Lawrence, quien también dirigió entregas anteriores de la saga, con un guion escrito por Billy Ray. Los productores Brad Simpson y Nina Jacobson regresan para esta nueva entrega de la franquicia.

Lionsgate confirmó que 'Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha' llegará a los cines en noviembre de 2026, anticipando una nueva fase para esta saga que marcó a toda una generación.