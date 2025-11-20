Epic Games Store sorprendió a sus usuarios con una oferta especial para estas fiestas: la posibilidad de descargar gratis un Juego del Año reconocido mundialmente. La promoción estará disponible por tiempo limitado, lo que invita a los fanáticos a aprovechar la oportunidad cuanto antes.

El título en cuestión es una versión aniversario de un clásico de Bethesda, ambientado en un futuro postapocalíptico. La historia se sitúa en el año 2277, dos siglos después de una devastadora Tercera Guerra Mundial que terminó en un holocausto nuclear, donde la humanidad luchó por recursos escasos.

Esta entrega, que ha marcado un antes y un después en el género, se convierte en la estrella de la promoción diaria de Epic Games, que durante las fiestas ofrece un juego gratuito cada día para sus usuarios. La versión aniversario incluye mejoras y contenido adicional que enriquecen la experiencia original.

La iniciativa forma parte de una serie de ofertas y eventos que Epic Games ha lanzado para celebrar el cierre del año, buscando atraer a nuevos jugadores y recompensar a su comunidad con títulos de alta calidad sin costo.

Juego del Año gratis en Epic Games

Esta oportunidad para descargar gratis un juego emblemático de Bethesda es un llamado para que los jugadores revivan una experiencia clásica en un contexto renovado, mientras Epic Games continúa consolidando su plataforma como un referente en la distribución digital.