En la madrugada del lunes, cuatro delincuentes irrumpieron en la casa de la hija del periodista Mariano Grondona, situada en el exclusivo barrio La Horqueta de San Isidro, y la maniataron junto a otros miembros de la familia.

El empresario Ernesto van Peborgh, de 64 años, relató que se encontraba en el domicilio con su esposa Jacinta Grondona, su hijo y una empleada cuando fueron sorprendidos por los asaltantes. Según la investigación, los ladrones accedieron a la vivienda a través de una puerta balcón ubicada en un patio trasero, aprovechando que el hijo de Peborgh estaba inspeccionando ruidos extraños.

Durante el robo, los delincuentes amenazaron a las víctimas exigiendo dinero y joyas, que fueron entregados sin resistencia. Antes de huir, maniataron a las personas presentes para evitar que los siguieran o alertaran rápidamente.

Fuentes policiales indicaron: “La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes”. A pesar de la violencia del hecho, la familia resultó ilesa.

La causa está siendo investigada por la UFI de Boulogne, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del barrio para trazar el recorrido de los ladrones, quienes hasta el momento no fueron identificados.

El hecho ocurrió a pocos metros de una calle transitada por dos líneas de colectivo con paradas en ambas direcciones, por lo que se espera que las filmaciones de esos vehículos puedan aportar datos claves para la pesquisa.

Los mapas digitales de la zona muestran que las calles están delimitadas con vallas para controlar la velocidad dentro del barrio, aunque esto no impidió el ingreso de los delincuentes por el acceso trasero.