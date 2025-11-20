La escena musical quedó paralizada este lunes tras conocerse la muerte de Gary “Mani” Mounfield, histórico bajista de The Stone Roses y figura clave del rock alternativo. Tenía 63 años y las causas del deceso no fueron reveladas.

El primero en confirmar la noticia fue su propio hermano, quien publicó un mensaje profundamente emotivo en Facebook: “Con el dolor en el corazón anuncio el fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mounfield. Descansa en paz, R Kid”. Mani había anunciado recientemente una gira por el Reino Unido para repasar sus experiencias dentro de la industria musical.

Considerado una pieza fundamental del sonido de Manchester, Mani integró The Stone Roses entre 1987 y 1996, período en el que grabó dos discos decisivos y participó de éxitos como “I Wanna Be Adored” y “Love Spreads”. En 2012 volvió a sumarse a la esperada reunión de la banda.

Tras su salida del grupo en 1996, su talento lo convirtió en nombre recurrente dentro de la escena alternativa: fue convocado por proyectos como The Jesus and Mary Chain, Oasis y Beastie Boys, aunque finalmente se consolidó como bajista de Primal Scream, banda en la que permaneció durante quince años.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de figuras cercanas al músico. Liam Gallagher, uno de sus más fervientes admiradores, escribió en Twitter: “En shock total y totalmente devastado por las noticias sobre Mani. Mi héroe. Descansa en paz, R Kid”.

Su excompañero en The Stone Roses, Ian Brown, dejó un mensaje breve pero emotivo: “Descansa en paz. Mani X”. Rowetta, cantante de Happy Mondays, recordó la reciente muerte de la esposa de Mani y los mellizos que compartían. Tim Burgess, líder de The Charlatans, publicó también una foto junto al bajista, destacando su humor y calidez humana.

La muerte de Mani deja un vacío en la escena alternativa británica. Su rol como pionero del britpop y su influencia en generaciones enteras de artistas lo convirtieron en un símbolo del sonido que definió a Manchester y que marcó la adolescencia musical de los hermanos Gallagher, hoy en plena gira por Latinoamérica.