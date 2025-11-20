El Banco Nación anunció este jueves el relanzamiento de su línea de créditos personales “+Autos”, una herramienta que llegó a otorgar hasta 300 préstamos por día antes de la suba de tasas registrada tras el fin de la volatilidad electoral. Con un panorama financiero más estable, la entidad volvió a ofrecer condiciones más accesibles para financiar la compra de vehículos nuevos y usados.

A partir del 13 de noviembre, la tasa nominal anual (TNA) en pesos quedó fijada en 38%, una reducción de 12 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior, que había trepado hasta el 50%. Este recorte vuelve a poner en marcha una de las opciones de financiamiento más utilizadas del mercado automotor, que se había visto prácticamente paralizada por las restricciones monetarias.

La línea “+Autos” mantiene su principal característica: es un crédito no prendario, lo que significa que se otorga a sola firma, sin necesidad de usar el vehículo como garantía. El programa está disponible tanto para clientes como para no clientes del banco y permite financiar hasta el 100% del valor del auto, incluyendo el IVA. El monto máximo que se puede solicitar es de $100 millones. El crédito puede utilizarse para comprar vehículos 0km o usados de hasta diez años, sin distinción entre unidades nacionales o importadas. Además, el trámite es completamente online y se inicia directamente en las concesionarias adheridas, donde únicamente se requiere presentar el DNI. Los plazos de pago llegan hasta 72 meses, lo que permite acceder a cuotas más accesibles.

Como parte del servicio, el Banco Nación ofrece apertura inmediata de cuenta y tarjeta digital. También se puede gestionar el seguro del vehículo a través de Nación Seguros, con cotización online y descuentos especiales para quienes tomen el préstamo. Los interesados pueden consultar más información, requisitos y concesionarias adheridas en el sitio oficial del programa: bna.com.ar/home/masautos.