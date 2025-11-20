La Justicia acusó a una docente de una escuela de Cinco Saltos por lesiones graves culposas y omisión de los deberes de funcionario público, luego de que un alumno de cuarto grado sufriera un accidente severo durante la clase de Educación Física. La fiscalía le formuló cargos por conducta imprudente y negligente por no asistir al menor ni alertado a las autoridades tras la caída.

El hecho ocurrió el 12 de noviembre del año pasado en una escuela primaria de Cinco Saltos. Durante una clase que, en teoría, debía fomentar el movimiento y el juego, la docente organizó un circuito de obstáculos compuesto por tres estaciones. Una de ellas incluía bastones de madera, tipo palos de escoba, colocados en el suelo, que los niños debían saltar. El primer alumno en intentarlo cayó de espaldas sobre los bastones. El impacto fue brutal: fractura del cuerpo vertebral T6 y de los arcos costales posteriores izquierdos 6, 7 y 8.

A pesar de que el niño manifestó dolor intenso, palidez y dificultad para respirar, la docente no activó ningún protocolo de emergencia. No llamó a personal médico, no avisó a la dirección, ni siquiera se comunicó con los padres. Lo dejó a un costado, como si el cuerpo roto de un niño fuera un detalle menor en la rutina escolar. Además, lo obligó a reincorporarse a la actividad, aunque el menor no pudo continuar.

Fue una compañera del mismo grado quien, al ver el estado del niño, se acercó a la maestra de grado y le contó lo que había pasado. Recién entonces se llamó a la madre, que acudió de inmediato y lo llevó al hospital. Allí confirmaron las lesiones graves. La querella, en representación de los padres, adhirió a la imputación y respaldó la calificación legal propuesta por la Fiscalía.

Durante la audiencia de formulación de cargos, el abogado defensor intentó desactivar la acusación. Argumentó que la docente no es funcionaria pública porque no ostenta un cargo jerárquico. También cuestionó la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía y pidió que no se dieran por aceptados los cargos.

Sin embargo, el juez de Garantías dio por formulada la imputación y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.