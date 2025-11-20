Lucía y Joaquín Galán, integrantes del emblemático dúo Pimpinela, cierran 2025 con un balance positivo tras un año de éxitos internacionales, que incluyó presentaciones agotadas en Estados Unidos, España, México y varios países de América Latina. En Argentina, recibieron el prestigioso Premio Konex a la Trayectoria, un reconocimiento que los impulsa a encarar un 2026 con nuevos proyectos.

Entre las novedades, anunciaron su próxima gira nacional titulada “Noticias del Amor”, que comenzará el 10 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata y continuará desde abril con un recorrido por distintas ciudades del país, culminando en octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La propuesta para este espectáculo

Este espectáculo se presenta como una experiencia única que combina música y teatro. Lucía y Joaquín serán los conductores de un viaje visual y sonoro que repasa cómo han cambiado las relaciones amorosas desde los años 60 hasta la actualidad, incluyendo el impacto de la inteligencia artificial. En tono de comedia, recrean las clásicas discusiones de pareja mientras interpretan sus grandes éxitos, emocionando a públicos de todas las edades.

Sobre el concepto del show, Lucía explicó: “Se trata de lo que pensamos de cómo ha ido cambiando el amor en estas décadas, ¿no? De los 60 hasta ahora con la famosa inteligencia artificial. Las cosas buenas que uno vive a través de la tecnología y las cosas malas...”. En relación a los aspectos negativos, añadió que la tecnología ha provocado cierta distancia en el contacto físico y la mirada directa entre las personas.

En lo personal, Joaquín comparte que su amor se ha consolidado en el ámbito familiar, con una pareja que acompaña su vocación artística y una comunicación cotidiana que considera “la vitamina cotidiana”. Por su parte, Lucía comentó que actualmente está sola, valorando sus experiencias pasadas y disfrutando de la vida, sus viajes y su hija, con ganas de enamorarse cuando llegue el momento.

Respecto a la tecnología y las aplicaciones para conocer gente, Lucía se definió como “old school”: “No, prefiero el cara a cara. Cuando nos juntamos con amigas me insisten ‘¡Vamos a armarte un perfil, dale!’, pero no tengo ninguna aplicación, prefiero el método antiguo”.

El dúo también reveló que mantienen terapias individuales y que en el pasado realizaron terapia de pareja recomendada por el mismo terapeuta que atiende a Les Luthiers. Joaquín comentó: “Fueron etapas cortas, donde de repente había desajustes comunicacionales. Pasa siempre entre hermanos, ¿no? Pero obviamente hay una relación profesional muy intensa y creemos fervientemente en eso como un apoyo”. Lucía agregó que esta práctica es fundamental para mantener los pies sobre la tierra y contar con alguien externo que ayude a mantener el equilibrio.

Sobre su dinámica creativa, Joaquín detalló que suelen partir de una idea que pulen individualmente o juntos, siempre en un tono positivo. Mientras Lucía aporta desde su pasión por la actuación y la puesta en escena, Joaquín se enfoca en la selección musical, lo que refleja un equilibrio entre sus roles y fortalezas.

Además de la gira, Pimpinela tiene en desarrollo una biopic que incluirá no solo su trayectoria musical, sino también aspectos de su historia personal como hijos de inmigrantes españoles. Lucía mencionó que aún no pueden revelar muchos detalles, y Joaquín confirmó que la filmación comenzará en 2026, con planes de distribución internacional.

Pimpinela vuelve con gira y show sobre el amor

En cuanto a sus orígenes, Lucía y Joaquín señalaron que Pimpinela nació de la fusión de sus diferentes vocaciones artísticas y el empuje de su madre, quien los motivó a cantar juntos. Lucía, formada en actuación, encontró en las canciones dialogadas el espacio para expresar su histrionismo, mientras que Joaquín aportó su originalidad en la composición.

Sobre sus gustos musicales actuales, Joaquín confesó disfrutar de clásicos como Paul McCartney y Serrat, así como artistas contemporáneos como Bruno Mars, mientras que Lucía se interesa por las nuevas tendencias y mencionó a María Becerra como una de sus preferidas.