En MasterChef Celebrity siempre pasa lo mismo: afuera de cámara se arman vínculos inesperados y, de vez en cuando, algún gesto inocente termina exponiendo grietas internas. Eso fue exactamente lo que ocurrió con una cena improvisada entre un puñado de participantes que decidió juntarse por su cuenta… y encendió la bronca de quienes quedaron afuera.

El encuentro fue en la casa de La Joaqui, que abrió las puertas de su hogar para organizar una noche sin delantales, sin hornallas y con tiempo para relajarse. Según dejaron ver el Chino Leunis, Marixa Balli y Evangelina Anderson, la reunión incluyó pileta, charlas, música y hasta un mini partido de fútbol que terminó generando competencia y carcajadas por partes iguales. Un plan liviano, ideal para despejarse después de semanas de tensión en el programa.

A la lista de invitados se sumaron Luck Ra, Cachete Sierra, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Maxi López, conformando un grupo chico pero muy unido. Las historias que cada uno subió a Instagram dejaban en claro que la pasaron bomba: sobremesas largas, anécdotas cruzadas y un clima totalmente distendido que contrastaba con la presión del reality.

Pero el buen clima duró poco. Apenas se viralizaron las imágenes, empezaron los mensajes internos por el grupo de WhatsApp que se armó cuando comenzó el ciclo. Esto se trasladó a los medios y la pregunta fue la misma de parte de todos: ¿por qué algunos fueron y otros no?

Entre quienes no aparecieron en la reunión hay nombres fuertes de la competencia: Emilia Attias, Julia Calvo, Alex Pelao, Locomotora Castro, Valentina Cervantes, Susana Roccasalvo, Eugenia Tobal, Andy Chango, la Reini, Momi Giardina, Sofi Martínez y hasta Walas, por el que muchos se lamentaro su expulsión y parece ser uno de los rápidamente olvidados. La sensación general fue la misma: “si éramos grupo… ¿por qué no invitaron a todos?”.

En definitiva, la cena que pretendía ser un simple encuentro entre compañeros alejados del set de grabación terminó dejando expuestas pequeñas incomodidades. Nada grave, pero sí suficiente para demostrar que, más allá de la cocina, esta edición de MasterChef tiene ingredientes de sobra para seguir dando que hablar.