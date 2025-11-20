La aerolínea española Plus Ultra, reconocida por su perfil low cost, ya cuenta con la autorización oficial para operar la ruta aérea entre Madrid y Buenos Aires. Esta aprobación del gobierno argentino, formalizada mediante la Disposición 40/2025, permitirá a la compañía iniciar vuelos regulares y no regulares entre el Aeropuerto de Ezeiza y Barajas.

El ingreso de Plus Ultra al mercado, previsto para mayo de 2026, representa una alternativa competitiva frente a las aerolíneas tradicionales que dominan este corredor, como Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa. La empresa empezará con dos vuelos semanales y, si la demanda lo justifica, aumentará a cuatro frecuencias a partir de julio del mismo año.

Para estos vuelos, Plus Ultra utilizará aviones Airbus A330-200, con salidas programadas desde Madrid a las 23:00 y desde Buenos Aires a las 12:35. Esta nueva oferta podría modificar la dinámica de precios en una de las rutas más demandadas entre Europa y Sudamérica, donde los costos suelen ser elevados.

La compañía lanzó pasajes promocionales con tarifas que oscilan entre 470 y 640 dólares ida y vuelta, aunque estas tarifas incluyen restricciones en equipaje, limitando a una valija de mano y un artículo personal. En clase ejecutiva, los precios promocionales rondan los 2.780 dólares por el viaje de ida y vuelta. Sin embargo, estos valores podrían variar según la demanda, impuestos y tasas aeroportuarias.

El Aeropuerto de Ezeiza recibió en el primer semestre de 2025 a más de 2,1 millones de pasajeros en vuelos internacionales, lo que refleja la importancia y la alta demanda de esta conexión aérea.

Para adquirir los boletos, la forma más directa es a través del sitio oficial de Plus Ultra, donde ya se encuentra habilitada la ruta Madrid-Buenos Aires en el sistema de reservas. También diversas agencias de viajes online ofrecen estas opciones, permitiendo comparar precios y servicios.

Plus Ultra vuela a Buenos Aires desde 470 dólares

Es fundamental revisar con detenimiento las condiciones de cada tarifa, ya que las opciones más económicas suelen tener limitaciones significativas en equipaje y cambios de fecha. Reservar con anticipación puede ser clave para aprovechar las tarifas promocionales, que podrían agotarse rápidamente, especialmente en fechas con alta demanda.

Además, si la aerolínea aumenta la frecuencia de sus vuelos, es probable que se presenten nuevas ofertas o un mayor stock de pasajes a precios accesibles, beneficiando especialmente a quienes planean viajar a España sin comprometer sus presupuestos.