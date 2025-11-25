En la variación está el gusto dice un viejo dicho popular, nada mejor aplicado a esta novedosa torta de pionono que podes rellenar con los sabores que prefieras.

Y como los preparativos para las fiestas de fin de año ya comienzan a tomar forma, te seguimos sugiriendo platos fríos para compartir en familia o con amigos.

Los rellenos pueden variar depende de la tradición de cada familia.

Pueden ser con palmitos, queso azul o roquefort, parmesano, huevo duro picado, aceitunas, tomates secos, jamón crudo en tiras, anchoas, jamón cocido, queso en barra, en fin la combinación de sabores queda a gusto de quien lo hace.

Hoy te dejo esta versión que es tal vez la más clásica y aceptada.

Ingredientes

3 piononos

6 huevos duros

2 zanahorias medianas ralladas

200 grs.de jamón cocido en tiras

200 grs.de queso en barra

1 o 2 latas de lomitos de atún en lata

Mayonesa a gusto

Se cortan los piononos por la mitad, de esta manera se podrá hacer una torta de 6 capas.

Se rallan los huevos duros con la parte gruesa de rallador y se separa una parte para decorar.

De la misma forma se rallan las zanahorias y se separa una parte para decorar.

Se desmenuzan los lomitos de atún.

Se mezclan los huevos rallados con las zanahorias y el atún desmenuzado. Se le agrega mayonesa a gusto y se hace una pasta.

Se comienza a untar cada una de las capas y encima se colocan el jamón cortado en tiras y el queso en barra.

Se coloca otra capa de pionono y se repite la operación hasta finalizar.

Se hace una leve presión sobre la torta para que quede compacta.

Ahora, se unta toda la superficie con mayonesa, incluyendo los costados.



