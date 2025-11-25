En la variación está el gusto dice un viejo dicho popular, nada mejor aplicado a esta novedosa torta de pionono que podes rellenar con los sabores que prefieras.
Y como los preparativos para las fiestas de fin de año ya comienzan a tomar forma, te seguimos sugiriendo platos fríos para compartir en familia o con amigos.
Los rellenos pueden variar depende de la tradición de cada familia.
Pueden ser con palmitos, queso azul o roquefort, parmesano, huevo duro picado, aceitunas, tomates secos, jamón crudo en tiras, anchoas, jamón cocido, queso en barra, en fin la combinación de sabores queda a gusto de quien lo hace.
Hoy te dejo esta versión que es tal vez la más clásica y aceptada.
Ingredientes
3 piononos
6 huevos duros
2 zanahorias medianas ralladas
200 grs.de jamón cocido en tiras
200 grs.de queso en barra
1 o 2 latas de lomitos de atún en lata
Mayonesa a gusto
Se cortan los piononos por la mitad, de esta manera se podrá hacer una torta de 6 capas.
Se rallan los huevos duros con la parte gruesa de rallador y se separa una parte para decorar.
De la misma forma se rallan las zanahorias y se separa una parte para decorar.
Se desmenuzan los lomitos de atún.
Se mezclan los huevos rallados con las zanahorias y el atún desmenuzado. Se le agrega mayonesa a gusto y se hace una pasta.
Se comienza a untar cada una de las capas y encima se colocan el jamón cortado en tiras y el queso en barra.
Se coloca otra capa de pionono y se repite la operación hasta finalizar.
Se hace una leve presión sobre la torta para que quede compacta.
Ahora, se unta toda la superficie con mayonesa, incluyendo los costados.
Llega el momento del decorado donde se esparcirá el huevo rallado que separamos, una lluvia de zanahorias ralladas, tiritas de jamón cocido, aceitunas, tomates cherry o alcaparras si se prefiere.
Se lleva a la heladera y luego a la mesa cuando ya estén los comensales para que no pierda la cadena de frío.
Se corta en porciones y a esperar los comentarios.
Que lo disfruten.