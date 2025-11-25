El cuerpo de Guardaparques provincial que realizó controles en el Salto del Agrio detectó una gran cantidad de infracciones a las normativas vigentes del Área Natural Protegida. Detallaron que más de 200 personas fueron encontradas fuera de los sectores habilitados para uso público, a pesar de la cartelería instalada en el lugar.

Destacaron que esta conducta no solo pone en riesgo la seguridad de quienes ingresan a zonas prohibidas, sino que también provoca impactos ambientales en un entorno de alta sensibilidad ecológica.

Sobre esto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves expresó: “El turismo en áreas de conservación es una oportunidad enorme para nuestra provincia, pero sólo es sostenible si se respetan las indicaciones y las normas que protegen estos ambientes. Necesitamos que cada visitante comprenda que disfrutar del paisaje también implica cuidar los ecosistemas y garantizar su preservación para el futuro”.

Además recordaron a los turistas que el sector no cuenta con señal ni internet, lo que imposibilita realizar llamados de emergencia en caso de accidentes. Por ello incumplir las recomendaciones pone en riesgo la vida de las personas y la de quienes deban intervenir ante una situación crítica.

Desde la cartera solicitan a quienes visiten el área deben hacerlo de manera respetuosa, segura y responsable, cuidando el entorno natural y colaborando con las medidas de conservación del patrimonio natural de la provincia.

De acuerdo con la normativa vigente en el sector del Salto del Agrio, se debe tener en cuenta que en el ANP Copahue rigen las siguientes disposiciones:

No está habilitado el descenso río abajo del Salto del Agrio.

No se permite el ingreso al sector superior del Salto.

Prohibido bañarse en el río Agrio en la zona del Salto.

Prohibido acampar o hacer fuego en lugares no habilitados dentro del ANP.

Prohibido estacionar sobre sectores con vegetación o dañar la flora y fauna nativa.

Prohibido alimentar a la fauna nativa.

Asimismo, se recomienda traer los residuos que se generan; respetar siempre el sendero habilitado de los distintos miradores y prestar atención a la información de la cartelería.

Adelantaron que los Guardaparques continuarán realizando controles permanentes durante toda la temporada estival. No respetar las instrucciones ni la cartelería constituye un incumplimiento de la Ley Provincial N° 1875, lo que puede derivar en acciones administrativas y legales.