El Gobierno de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno, inició una nueva convocatoria anual específica del programa Familias Solidarias.

El llamado a la ciudadanía es para recibir y acompañar a un niño de 11 años que se encuentra en Neuquén capital, bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia.

Una medida de Protección Excepcional se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal. En paralelo, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida.

Esta política pública prioriza la inclusión familiar para los niños y adolescentes, evitando la institucionalización, hasta tanto se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, que no incluye adopción. La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o, si no es posible, sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial de Familias Solidarias Neuquen Gov, y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.

Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a equiposeleccion@neuquen.gov.ar.