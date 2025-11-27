¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 27 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Programa Familias Solidarias

Buscan una familia transitoria para alojar a un niño de 11 años de Neuquén Capital

El objetivo es que los niños en estas situaciones puedan atravesar el proceso judicial acompañados de una familia, para no ser institucionalizados.

Por Redacción

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 15:23
PUBLICIDAD

El Gobierno de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno, inició una nueva convocatoria anual específica del programa Familias Solidarias.

El llamado a la ciudadanía es para recibir y acompañar a un niño de 11 años que se encuentra en Neuquén capital, bajo medidas de protección excepcional dictadas por la Justicia.

Una medida de Protección Excepcional se genera a partir de la detección de una vulneración de derechos y da origen a la búsqueda de familias que puedan albergar transitoriamente a niñas, niños y adolescentes brindándoles cuidado y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal. En paralelo, se trabaja con sus familias para revertir la situación que generó la medida.

Esta política pública prioriza la inclusión familiar para los niños y adolescentes, evitando la institucionalización, hasta tanto se resuelva la medida de protección excepcional generada por la separación temporaria de su familia de origen.

Es importante recordar a las personas y familias postulantes que se trata de un cuidado transitorio, que no incluye adopción. La resolución de la medida judicial puede implicar que el niño vuelva a su familia de origen en condiciones saludables de crianza o, si no es posible, sea adoptado por una familia inscripta en el Registro Único de Adopción (RUA). En cualquiera de las dos resoluciones posibles, el acompañamiento de la familia solidaria es fundamental.

Los interesados en sumarse a Familias Solidarias podrán inscribirse en la página web oficial de Familias Solidarias Neuquen Gov, y luego serán contactados por el equipo de selección del programa.

Se pueden realizar consultas de lunes a viernes, de 8 a 15, en calle Almirante Brown 980 de Neuquén, comunicándose sólo por WhatsApp al 2994 127862 o enviando un correo a equiposeleccion@neuquen.gov.ar.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD