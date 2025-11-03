La primera semana de noviembre marca el regreso del Cyber Monday, un evento que se consolida como uno de los principales impulsores de ofertas en el sector turístico. Esta edición trae promociones agresivas y variadas opciones de financiación para viajeros.

Entre las ofertas más llamativas, se destacan los pasajes a Bariloche a mitad de precio y cruceros hacia Brasil con un descuento del 40%. Además, se ofrecen facilidades para pagar en cuotas, tanto para destinos nacionales como internacionales.

Los vuelos económicos

Los usuarios pueden acceder a vuelos económicos hacia destinos dentro del país como Cataratas de Iguazú, Tucumán, Salta, San Martín de los Andes, Mar del Plata y Ushuaia. Muchos de estos vuelos cuentan con la opción de abonar en 12 cuotas sin interés y con envío gratuito.

Cyber Monday: descuentos imperdibles en turismo

Las promociones también incluyen hoteles en Bariloche con un 17% de descuento y alquiler de autos en Mendoza con un 10% off, ampliando las alternativas para quienes planean sus vacaciones.

En cuanto a las facilidades de pago, Despegar lanzó una nueva modalidad llamada “Cuotas Despegar”, que permite abonar las compras en 3 cuotas con tarjeta de crédito en dólares, sumando una alternativa que favorece a los consumidores durante el Cyber Monday.