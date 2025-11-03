El Gran Museo Egipcio (GEM) fue inaugurado oficialmente en El Cairo con un impresionante espectáculo que combinó luces láser, una orquesta sinfónica y bailarines vestidos con túnicas inspiradas en frescos antiguos, portando cetros y coronas doradas.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, destacó la relevancia histórica del museo al afirmar que "se está escribiendo un nuevo capítulo de la historia en nombre de esta antigua patria" y subrayó que el GEM es el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización.

Lo que se invirtió para crear este museo

La edificación del museo, que contó con el apoyo financiero y técnico de Japón, demandó una inversión superior a 1.000 millones de dólares y 20 años de trabajos. La arquitectura, diseñada por el estudio irlandés Heneghan Peng, busca reflejar la racionalidad de las pirámides y ofrece espacios educativos, cafés, un cine 3D, salas de conferencias y laboratorios de restauración.

La joya principal del museo es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba intacta del Valle de los Reyes. Por primera vez, cerca de 5.000 objetos funerarios se exhiben juntos en un mismo lugar.

El GEM cuenta con más de 100.000 piezas arqueológicas, de las cuales aproximadamente la mitad estarán disponibles para el público, conformando la colección más grande del mundo dedicada a una sola civilización. Esta abarca un período de 30 dinastías que se extienden a lo largo de 5.000 años.

La apertura al público será este martes, y los visitantes serán recibidos por la imponente estatua de Ramsés II, que mide 11 metros de altura y pesa 83 toneladas, un símbolo emblemático del museo.

Gran Museo Egipcio: el mayor museo de una sola civilización

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de importantes figuras internacionales, entre ellas el rey Felipe VI de España y su esposa Letizia, la reina Mary de Dinamarca, Enrique de Luxemburgo, Rania de Jordania y el rey Felipe de Bélgica, quienes destacaron la trascendencia cultural del GEM.

Según el presidente al Sisi, el museo rinde homenaje "a la genialidad del pueblo egipcio" y representa un proyecto monumental que une historia, cultura y modernidad en un solo espacio.