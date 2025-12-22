¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Operativo Policial

Control policial terminó con el secuestro de un vehículo robado

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 17°, tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales. El rodado tenía un pedido de secuestro vigente por hurto.

Por Juan Quintans

Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 21:29
Personal de la Comisaría 17° intervino este martes alrededor de las 16 horas en calle Lanín, entre Chaco y Saavedra, luego de un aviso del Centro de Operaciones Policiales por un vehículo estacionado en contramano.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Fiat Siena color gris. El conductor explicó que el rodado se encontraba detenido debido a que se había quedado sin combustible.

Tras realizar la verificación de los datos del vehículo, se confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente, vinculado a una causa por hurto de automotor, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la demora del conductor, quien fue trasladado a la unidad policial por averiguación de hecho, mientras que el vehículo fue secuestrado.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el rodado fue trasladado a los asientos de la Comisaría Segunda, donde quedó a resguardo mientras continúan las diligencias de rigor, a la espera de la definición judicial del caso.

