Personal de la Comisaría 17° intervino este martes alrededor de las 16 horas en calle Lanín, entre Chaco y Saavedra, luego de un aviso del Centro de Operaciones Policiales por un vehículo estacionado en contramano.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Fiat Siena color gris. El conductor explicó que el rodado se encontraba detenido debido a que se había quedado sin combustible.

Tras realizar la verificación de los datos del vehículo, se confirmó que el automóvil registraba un pedido de secuestro vigente, vinculado a una causa por hurto de automotor, con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la demora del conductor, quien fue trasladado a la unidad policial por averiguación de hecho, mientras que el vehículo fue secuestrado.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el rodado fue trasladado a los asientos de la Comisaría Segunda, donde quedó a resguardo mientras continúan las diligencias de rigor, a la espera de la definición judicial del caso.