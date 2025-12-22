El nadador neuquino Iñaki Basiloff ganó el premio Paradeportes de Oro y se consagró como el mejor paradeportista del 2025, un año donde se consagró campeón del mundo en los 200 metros combinados (SM7) y también logró la medalla de bronce en los 400 libres (S7) en el Mundial de Singapur.

“Es el premio más importante del paradeporte argentino”, aseguró en un video donde agradeció la distinción.

La primera edición de los Premios Paradeportes al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino es el primer galardón que se organiza de manera exclusiva para los atletas con discapacidad en la Argentina. Además del Oro se entregaron 40 Paradeportes de Plata en diferentes disciplinas entre los 155 atletas nominados.

“El sistema transparente de votación fue otro de los puntos distintivos de este premio, algo fundamental que no suele suceder en este tipo de entregas. También hicimos y comunicamos la fundamentación técnica de por qué Basiloff merecía ganar el Oro”, señaló Maximiliano Nóbili, creador de los premios, presidente de la Fundación Paradeportes y director de Paradeportes.com, el único medio de comunicación de la Argentina dedicado a la temática desde 2014, quien ya anunció que en el 2026 se hará la 2º edición.

El programa donde se galardonó al neuquino