En su última entrevista del año, el presidente Javier Milei dejó definiciones clave sobre el Presupuesto 2026, la economía, la inflación, la pobreza, la reforma laboral y distintos temas de la agenda política y judicial. El mandatario aseguró que no vetará el Presupuesto si es aprobado por el Congreso y ratificó que el eje central de su gestión seguirá siendo el déficit cero.

Durante la entrevista en LN+, Milei afirmó que el Gobierno aceptará el texto que obtuvo media sanción en Diputados y explicó que, en caso de ser necesario, se reordenarán partidas para garantizar el equilibrio fiscal. “El Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, sostuvo, y destacó el complejo recorrido parlamentario que tuvo la iniciativa.

En materia económica, el Presidente volvió a mostrarse optimista. Aseguró que la inflación comenzará a marcar valores cercanos a cero a partir de mediados de 2026 y defendió el programa económico al señalar que el ajuste tarifario se realizó “sin engañar a la gente”. Además, destacó que la pobreza se redujo en 30 puntos, lo que, según afirmó, permitió que 13 millones de personas salieran de esa situación, y remarcó que la desocupación bajó al 6%.

Milei también confirmó que el Gobierno pagará el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, por más de 4.300 millones de dólares, y aseguró que el Ejecutivo cuenta con el efectivo necesario y con previsiones financieras para cumplir con ese compromiso.

Consultado por la criptomoneda $Libra, el jefe de Estado negó que se haya tratado de una estafa. Señaló que en Estados Unidos fueron liberados los bienes de Hayden Davis, uno de los involucrados, y remarcó que quienes participaron del proyecto lo hicieron de manera voluntaria. No obstante, reconoció que, con el diario del lunes, se arrepintió de haber impulsado la iniciativa.

En el plano político, Milei defendió al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, a quien definió como un especialista difícil de reemplazar. Sobre las causas judiciales que pesan sobre el funcionario, relativizó su impacto y sostuvo que “tener causas abiertas no implica culpabilidad” mientras no haya condena.

El Presidente también ratificó su respaldo a la reforma laboral, al asegurar que no es una iniciativa contra los trabajadores sino una herramienta para generar más empleo y mejores salarios, y apuntó contra sectores que, según dijo, defienden privilegios.

En relación con el conflicto en la Asociación del Fútbol Argentino, Milei se despegó del tema y afirmó que se trata de una cuestión que debe resolver la Justicia, sin intervención del Poder Ejecutivo.

Por último, el mandatario se refirió al estado de salud de Cristina Kirchner, internada por una apendicitis, y le deseó una pronta recuperación, marcando una diferencia entre las disputas políticas y las cuestiones humanas.