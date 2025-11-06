Neuquén se prepara para recibir la segunda edición de la Infinit Cup, uno de los eventos más esperados por los amantes de los videojuegos, que promete superar las expectativas de la primera edición. El 8 y 9 de noviembre, el Salón Rainbow del Casino Magic se transformará en el epicentro del mundo gamer, ofreciendo una amplia variedad de actividades para todas las edades.

La principal atracción será el torneo de Counter Strike, uno de los juegos más populares a nivel global, que contará con la participación de equipos locales y la transmisión en vivo de las semifinales y finales. Además, los reconocidos influencers de Counter Strike, Baldu y Coco, serán parte del evento, aportando su experiencia y carisma al ambiente competitivo. El evento no se limita a los torneos. Habrá más de 30 computadoras disponibles para que los asistentes jueguen a otros títulos populares como Fortnite, Valorant, Roblox, y hasta simuladores de Fórmula 1 con volantes Moza para una experiencia más realista. También se podrá disfrutar de realidad virtual, participar en torneos de FIFA y en una zona retro con consolas clásicas como Family Game, Sega, PlayStation 1 y 2, para aquellos que disfrutan de los videojuegos de antaño.

Además, se llevarán a cabo concursos de cosplay y breakdance, con premios en efectivo y sorteos de productos gaming como teclados, auriculares, sillas gamer y otros periféricos. Los premios para los ganadores son impresionantes: 2 millones de pesos para el equipo ganador de Counter Strike, 500,000 pesos para el segundo puesto, y premios de hasta 300,000 pesos en el concurso de cosplay.

Las entradas ya están a la venta en tienda.casinomagic.com.ar o de manera presencial en la sucursal de Avenida Argentina 196. Durante la preventa, los tickets para un solo día cuestan 15,000 pesos o ambos días por 25,000 pesos. Además, se puede acceder a las actividades del evento con la compra de una entrada, que incluye acceso gratuito a los simuladores y torneos.

Este evento es ideal para jugadores de todas las edades. La edición pasada recibió una gran cantidad de familias, con muchos padres acompañando a sus hijos y aprovechando las actividades paralelas como los simuladores de carreras y las zonas de entretenimiento para adultos. No te podes perder de este gran evento que promete ser el lugar de encuentro para todos los fanáticos del gaming en Neuquén.