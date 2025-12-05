La ciudad de Lamarque encendió motores rumbo a la Fiesta Nacional del Tomate 2026 y el anuncio oficial disparó la ansiedad de miles de vecinos del Valle Medio. Serán cuatro días, del 12 al 15 de marzo, en los que la capital del tomate promete “que todo va a explotar”, según adelantó el propio municipio en un video que ya hizo ruido en redes sociales y desató la clásica cuenta regresiva.

Para darle más picante al anuncio, la Municipalidad lanzó un clip de 45 segundos donde se escucha una frase que ya quedó instalada entre los fanáticos del festival: “La Fiesta del Tomate está despertando. ¿Estás listo? Porque lo que viene… VA A EXPLOTAR”. Y claro, la respuesta del público fue inmediata: comentarios, compartidos, y una ola de especulaciones sobre quiénes llegarán al escenario mayor este año.

Además, desde la organización dejaron entrever que la edición 2026 traerá “sorpresas increíbles”, aunque por ahora mantienen bajo siete llaves los nombres de los artistas que integrarán la grilla cultural. Se espera que en los próximos días empiecen a soltar confirmaciones, que podrían incluir figuras nacionales del nivel de las que pasaron por la edición 2025: La Joaqui, Karina La Princesita y Abel Pintos, entre otros.

Como suele ocurrir, la expectativa está por las nubes. La Fiesta del Tomate se consolidó como uno de los megaeventos más convocantes de la Patagonia, solo detrás de la Fiesta de la Confluencia y la Fiesta de la Manzana. Su fórmula es clara: producción gigantesca, espectáculos de primer nivel y un clima popular que convierte a Lamarque en el centro de la escena durante cuatro días.

Aún no se ha dado a conocer la grilla de artistas que formarán parte del festival en esta edición. De igual manera, todavía tampoco se abrieron las inscripciones para emprendedores.