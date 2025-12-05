Este jueves por la tarde, en la intersección de Honduras y José Martí, en Centenario, dos familias se enfrentaron a piedrazos en un conflicto que comenzó con una pelea de perros. Cuando arrobó la Policía los agresores comenzaron a apedrear a los uniformados.

Según testigos, el conflicto se originó cerca de las 18, cuando dos perros, que aparentemente se habían escapado de una vivienda cercana, comenzaron a pelearse con otros animales de la calle. Este evento desató una discusión que rápidamente escaló en violencia. En cuestión de minutos, los enfrentamientos entre varios hombres se convirtieron en un combate a piedrazos.

La rápida intervención de efectivos de la Comisaría 52, que fueron alertados por los disturbios, buscó frenar la pelea, pero la situación empeoró cuando los agresores comenzaron a arrojar piedras a los oficiales.

En medio de esta violencia desmedida, una mujer que transitaba por la zona fue impactada por una de las piedras lanzadas a los policías. Afortunadamente, la víctima no sufrió lesiones graves, aunque fue un momento de alta tensión.

Una de las personas que se encontraba en el lugar relató su experiencia a Centenario Digital: "Quedé en medio de todo, una piedra me rozó la cabeza".

El violento episodio culminó con la detención de dos individuos, de 26 y 30 años, quienes fueron trasladados primero al Hospital de Centenario para recibir atención médica debido a lesiones sufridas durante el altercado, para luego ser trasladados a la sede policial.

Este incidente no es aislado en la zona. La histórica rivalidad entre las dos familias implicadas en este último enfrentamiento generó numerosos disturbios. Comerciantes locales reportaron que, en varias ocasiones, se vieron obligados a cerrar sus persianas para proteger sus negocios, y vehículos que quedaron atrapados en medio de lluvias de piedras y otros objetos.