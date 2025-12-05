Repavimentan la pista del Aeropuerto Chapelco y completan obras clave

Este jueves finalizaron los trabajos de repavimentación de la pista del Aeropuerto Chapelco – Aviador Carlos Campos, en San Martín de los Andes, conforme al cronograma previsto por las autoridades aeroportuarias.

Las tareas habían comenzado la semana pasada y se ejecutaron en dos etapas, durante los días de menor movimiento aéreo, con el objetivo de reducir el impacto en la operatoria.

Intervención en pista, rodaje y plataforma

Los trabajos incluyeron la repavimentación de la calle de rodaje y de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Estas obras, postergadas durante los meses de invierno por cuestiones climáticas, permiten mejorar las condiciones operativas del aeropuerto de cara a la temporada de verano y al crecimiento del flujo de pasajeros en la región de los Lagos del Sur.

Para avanzar con las mejoras, se dispuso el cierre programado de la terminal durante tres jornadas por semana, medida que permitió ejecutar las tareas dentro de los tiempos estipulados y con los niveles de seguridad requeridos.

Avances en la ampliación de la terminal aérea

En paralelo, continúa la obra de ampliación de la terminal, un proyecto de mayor escala orientado a modernizar la infraestructura del aeropuerto y acompañar el desarrollo sostenido del turismo y la conectividad aérea regional.

Las autoridades señalaron que esta intervención forma parte de un plan integral de mejoras, que incluye nuevas áreas operativas, mayor capacidad de atención y mejores servicios para aerolíneas y pasajeros.