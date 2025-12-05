En un operativo llevado a cabo en la madrugada de este viernes, personal de la Comisaría Séptima de Plottier logró recuperar una motocicleta que había sido robada minutos antes de un domicilio en la ciudad, y demorar a un hombre que transitaba con el vehículo en cuestión, sin ponerlo en uso. Inicialmente, el sospechoso aseguró que la motocicleta se había roto, pero la investigación de los agentes descubrió que había sido sustraída del patio de una casa cercana.

Pasadas las 3 de la madrugada, un operador de la Oficina de Monitoreo alertó a la policía a través de las cámaras de seguridad, donde observó a un individuo caminando por la calle Vives Reus, mientras arrastraba una motocicleta, la cual parecía ser de origen dudoso. A raíz de este reporte, se activó de inmediato un operativo en la zona.

El sospechoso fue interceptado en la intersección de la Ruta Nacional 22 y Argerich, donde se le identificó como el portador de una motocicleta Zanella RZ 25. Mientras tanto, otra patrulla se dirigió rápidamente al lugar del robo, donde entrevistaron al propietario del rodado, quien confirmó que su motocicleta había sido sustraída del patio de su vivienda esa misma madrugada.

Con los datos obtenidos y luego de las verificaciones pertinentes, se constató que el vehículo era efectivamente el que había sido robado. Como resultado, el individuo fue demorado y la motocicleta fue restituida a su legítimo dueño, quien presentó la documentación correspondiente para acreditar la propiedad del rodado.