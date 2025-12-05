La coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad informó que la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez estará disponible desde el 15 hasta el 30 de diciembre en becas.neuquen.gov.ar.

El trámite es obligatorio para todas y todos los becarios que deseen percibir el beneficio durante 2026.

Actualmente, el programa alcanza a 19.000 estudiantes de toda la provincia.

Requisitos generales: ingresos, asistencia y vacunación

Ingresos familiares permitidos

Para renovar la beca se deberán cumplir los parámetros socioeconómicos establecidos:

Familias con hasta dos estudiantes: ingresos inferiores a 4,5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) según el valor de noviembre 2025.

Familias con tres o más estudiantes: ingresos inferiores a 6 SMVM.

Asistencia escolar y vacunación

Asistencia: se exige haber concurrido a más del 80% de los días de clase.

Vacunación: el calendario deberá estar completo a marzo de 2026.

Renovación para Nivel Inicial, Primario y Secundario

Estudiantes secundarios

Quienes cursan el nivel Secundario deberán promover el año y no adeudar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo (febrero 2026).

Los documentos a presentar son:

Constancia de alumno regular y constancia de inscripción para 2026 .

Recibos de haberes de noviembre 2025 de quienes sostienen económicamente al estudiante.

Certificado de vacunación al día.

Egresados del Secundario

Los estudiantes que finalizan este año y ya son beneficiarios podrán continuar la beca en estudios superiores.

Deberán adjuntar:

Constancia de título en trámite , que indique que no adeudan materias.

Constancia oficial de inscripción a la carrera superior, con firma y sello de autoridad competente.

Renovación para Terciarios y Universitarios

Las y los estudiantes que cursan carreras Terciarias o de Grado deberán acreditar, a febrero de 2026, el número de materias aprobadas según los requisitos del programa para completar la reinscripción.

Dónde consultar o pedir asistencia

Las consultas podrán realizarse a través de: