La coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad informó que la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez estará disponible desde el 15 hasta el 30 de diciembre en becas.neuquen.gov.ar.
El trámite es obligatorio para todas y todos los becarios que deseen percibir el beneficio durante 2026.
Actualmente, el programa alcanza a 19.000 estudiantes de toda la provincia.
Requisitos generales: ingresos, asistencia y vacunación
Ingresos familiares permitidos
Para renovar la beca se deberán cumplir los parámetros socioeconómicos establecidos:
-
Familias con hasta dos estudiantes: ingresos inferiores a 4,5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) según el valor de noviembre 2025.
-
Familias con tres o más estudiantes: ingresos inferiores a 6 SMVM.
Asistencia escolar y vacunación
-
Asistencia: se exige haber concurrido a más del 80% de los días de clase.
-
Vacunación: el calendario deberá estar completo a marzo de 2026.
Renovación para Nivel Inicial, Primario y Secundario
Estudiantes secundarios
Quienes cursan el nivel Secundario deberán promover el año y no adeudar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo (febrero 2026).
Los documentos a presentar son:
-
Constancia de alumno regular y constancia de inscripción para 2026.
-
Recibos de haberes de noviembre 2025 de quienes sostienen económicamente al estudiante.
-
Certificado de vacunación al día.
Egresados del Secundario
Los estudiantes que finalizan este año y ya son beneficiarios podrán continuar la beca en estudios superiores.
Deberán adjuntar:
-
Constancia de título en trámite, que indique que no adeudan materias.
-
Constancia oficial de inscripción a la carrera superior, con firma y sello de autoridad competente.
Renovación para Terciarios y Universitarios
Las y los estudiantes que cursan carreras Terciarias o de Grado deberán acreditar, a febrero de 2026, el número de materias aprobadas según los requisitos del programa para completar la reinscripción.
Dónde consultar o pedir asistencia
Las consultas podrán realizarse a través de:
-
Teléfono: 4494869 (internos 6791 o 7487)
-
WhatsApp: 2996249470
-
Correos electrónicos: becas@neuquen.gov.ar / becasme@neuquen.gov.ar / becasnqn@gmail.com