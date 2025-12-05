¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre
Educación para los neuquinos

Becas Gregorio Álvarez: requisitos de ingresos, asistencia y vacunación para renovar en Neuquén

Del 15 al 30 de diciembre, el Ministerio de Educación de Neuquén habilitará la reinscripción online para los 19.000 beneficiarios de las Becas Gregorio Álvarez, para los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior.

Por Redacción

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:27
La coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad informó que la reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez estará disponible desde el 15 hasta el 30 de diciembre en becas.neuquen.gov.ar.
El trámite es obligatorio para todas y todos los becarios que deseen percibir el beneficio durante 2026.

Actualmente, el programa alcanza a 19.000 estudiantes de toda la provincia.

Requisitos generales: ingresos, asistencia y vacunación

Ingresos familiares permitidos

Para renovar la beca se deberán cumplir los parámetros socioeconómicos establecidos:

  • Familias con hasta dos estudiantes: ingresos inferiores a 4,5 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) según el valor de noviembre 2025.

  • Familias con tres o más estudiantes: ingresos inferiores a 6 SMVM.

Asistencia escolar y vacunación

  • Asistencia: se exige haber concurrido a más del 80% de los días de clase.

  • Vacunación: el calendario deberá estar completo a marzo de 2026.

Renovación para Nivel Inicial, Primario y Secundario

Estudiantes secundarios

Quienes cursan el nivel Secundario deberán promover el año y no adeudar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo (febrero 2026).

Los documentos a presentar son:

  • Constancia de alumno regular y constancia de inscripción para 2026.

  • Recibos de haberes de noviembre 2025 de quienes sostienen económicamente al estudiante.

  • Certificado de vacunación al día.

Egresados del Secundario

Los estudiantes que finalizan este año y ya son beneficiarios podrán continuar la beca en estudios superiores.
Deberán adjuntar:

  • Constancia de título en trámite, que indique que no adeudan materias.

  • Constancia oficial de inscripción a la carrera superior, con firma y sello de autoridad competente.

Renovación para Terciarios y Universitarios

Las y los estudiantes que cursan carreras Terciarias o de Grado deberán acreditar, a febrero de 2026, el número de materias aprobadas según los requisitos del programa para completar la reinscripción.

Dónde consultar o pedir asistencia

Las consultas podrán realizarse a través de:

  • Teléfono: 4494869 (internos 6791 o 7487)

  • WhatsApp: 2996249470

  • Correos electrónicos: becas@neuquen.gov.ar / becasme@neuquen.gov.ar / becasnqn@gmail.com

