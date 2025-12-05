¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 05 de Diciembre, Neuquén, Argentina
DISCUSIÓN SALARIAL

Paritarias en Río Negro: ATE alerta que los bonos no alcanzan y pide aumento salarial

El gremio reclamó al gobierno provincial la urgente apertura de paritarias para recomponer salarios. Advirtió que, sin aumento, los estatales sufrirán un ajuste en diciembre tras el pago de bonos no permanentes

Por Fabian Rossi
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 09:30
El sindicato remarcó que las sumas fijas fueron insuficientes y no impactaron en los haberes de diciembre

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió al gobierno provincial la convocatoria urgente a paritarias salariales para el último mes del año. El sindicato advirtió que, de no existir una recomposición, los estatales enfrentarán un severo ajuste en diciembre, considerando que los bonos otorgados en octubre y noviembre fueron sumas fijas por única vez y no impactaron de manera permanente en los haberes.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, señaló que “más allá del carácter que tuvo el último ofrecimiento del gobierno en sumas fijas por única vez, y de estar ya cumplida esa propuesta, si no existe una nueva recomposición, todos los estatales enfrentaremos en el mes de diciembre un ajuste en nuestros haberes. Hasta acá el bono representó en promedio un 5% cada mes pagado, sin quedar permanente para el salario de diciembre”.

Hasta el momento, se otorgaron dos bonos de $50.000, $75.000 y $100.000 según categorías y agrupamientos, abonados por planilla complementaria en los meses de octubre y noviembre. Sin embargo, la dirigencia sindical remarcó que estas medidas fueron insuficientes frente al incremento sostenido del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo.

ATE subrayó que más de 54.000 estatales en la provincia ven congelados sus haberes mientras enfrentan la suba arbitraria de bienes y servicios esenciales como luz, gas, combustibles y artículos de primera necesidad. La organización sindical insistió en que la falta de actualización salarial impacta directamente en la calidad de vida de las familias trabajadoras.

La demanda de convocatoria a paritarias busca establecer un mecanismo de negociación que permita recomponer los ingresos de la administración pública provincial y evitar que diciembre se convierta en un mes de ajuste. Desde el gremio remarcaron que la discusión salarial es urgente y que la respuesta del gobierno será determinante para garantizar estabilidad y previsibilidad en el cierre del año.

