Buscan el osito de Santi, un nene de Neuquén de siete años que nació prematuro y vive con autismo. Su vida cotidiana está marcada por la presencia de un peluche que, más allá de ser un simple objeto, se convirtió en su mayor fuente de consuelo y seguridad. El osito, al que él llama "Pepito", fue su compañero fiel durante todos estos años, acompañándolo en sus momentos de tranquilidad y también en aquellos de mayor ansiedad. Pero, hace unos días, Pepito desapareció, dejando a Santi sumido en una profunda angustia.

Según relató su madre, Florencia, la pérdida ocurrió después de una sesión terapéutica. Santi había olvidado a su osito en el asiento de un colectivo y, al darse cuenta de la ausencia, comenzó a buscarlo desesperadamente. "Santi se da cuenta que no tiene el muñeco porque lo había dejado en el asiento del colectivo", explicó a Noticias 7.

A pesar de los esfuerzos inmediatos por localizar el colectivo en el que viajaron, el peluche no apareció. Florencia y su familia revisaron los asientos del vehículo, pero no hubo rastro de Pepito. Las autoridades del transporte público también fueron notificadas, pero no se pudo determinar qué ocurrió con el peluche.

“Creemos que alguien lo agarró y estamos pidiendo que lo devuelvan”, expresó Florencia, apelando a la solidaridad de quien pueda haber encontrado el osito. La madre añadió que Santi no dejó de llorar desde que se dio cuenta de la pérdida, y que el dolor de su hijo es tan profundo como la conexión que tenía con el peluche.

Pepito es un peluche de apariencia desgastada, que a lo largo de los años sufrió varios daños. Según describió la madre, el osito tiene la boca descosida, el hilo de la boca colgando y, en varias ocasiones, tuvo que ser reparado, especialmente en su nariz. “Es como la quinta nariz que le cambié en todos estos años”, comentó Florencia, mientras trataba de mantener la calma ante la situación.

La pieza desgastada de tela es, para Santi, mucho más que un objeto; es su vínculo con la tranquilidad y el apoyo emocional que tanto necesita para afrontar su día a día. “Esperemos que aparezca”, concluyó la madre.

Por cualquier información pueden comunicarse al 2996288124.