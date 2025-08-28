El chef Eduardo Pérez ha confirmado que su restaurante TohQa, ubicado en El Puerto de Santa María (Cádiz), cerrará sus puertas el 13 de octubre de 2025. Este establecimiento, reconocido con una estrella Michelin y destacado por su cocina basada en la tradición andaluza y el uso de productos locales, dejará de operar tras cinco años de actividad.

En una publicación en Instagram, el equipo de TohQa comunicó la despedida oficial, aunque aseguraron que seguirán ofreciendo experiencias gastronómicas hasta la fecha del cierre. A pesar del prestigio y los galardones obtenidos, el proyecto no logró sostenerse económicamente, lo que motivó esta decisión.

"Ha sido un error no bajar a la realidad y entender la demanda"

Eduardo Pérez explicó en una entrevista con la revista 7 Caníbales que la principal causa del cierre es la inviabilidad económica. “Ha sido un error no bajarme un poco más a la realidad y entender la demanda real”, reconoció el chef. Además, destacó el impacto negativo de la estacionalidad y la falta de clientela suficiente para el tipo de cocina que ofrece el restaurante.

TohQa abrió sus puertas en julio de 2020 y rápidamente se posicionó como un referente en la alta cocina andaluza gracias a su propuesta innovadora centrada en la brasa, la identidad local y el producto de proximidad. En 2024, recibió una estrella Michelin y fue incluido entre los 150 mejores restaurantes de Europa por la lista Opinionated About Dining (OAD), lo que consolidó su prestigio internacional.

Sin embargo, estos reconocimientos no se tradujeron en una ocupación estable. Según Pérez, con una capacidad para 50 comensales, el promedio real de ocupación rondaba apenas los 14 cubiertos por noche, una diferencia que dificultó mantener el nivel exigido para la propuesta gastronómica.

El restaurante estaba ubicado en un antiguo edificio con patio interior, que en tiempos anteriores fue un convento y luego un local de ocio nocturno. Este espacio, con su patio adornado con naranjos y su combinación de elementos rústicos y contemporáneos, se convirtió en un sello distintivo valorado por clientes y críticos.

Para despedirse, el equipo de TohQa ha organizado una serie de eventos especiales donde clientes y profesionales podrán celebrar el recorrido del restaurante. Hasta el 13 de octubre de 2025, quienes visiten el local podrán seguir disfrutando de su propuesta culinaria en uno de los patios más emblemáticos de la ciudad gaditana.