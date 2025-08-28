¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto
“Caerás”, el thriller erótico alemán que domina Netflix en más de 60 países

Estrenada el 21 de agosto de 2025, esta película ambientada en Mallorca combina romance, suspenso y drama, y se convirtió en la producción más vista del momento en la plataforma global.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 11:33
Caerás: el thriller erótico alemán.

Desde su estreno el 21 de agosto de 2025, "Caerás" se posicionó rápidamente como la película más vista en Netflix a nivel mundial, alcanzando el primer lugar en más de 60 países y figurando en el top 10 de casi todos los territorios donde la plataforma está disponible.

Esta producción alemana destaca por su mezcla única de thriller erótico, suspenso y drama romántico, ambientada en la pintoresca isla de Mallorca, un escenario que aporta una atmósfera visual cautivadora que ha seducido a la audiencia global.

La trama sigue a Lilli, interpretada por Svenja Jung, quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria, comprometida con Manu, un francés involucrado en la inversión de un ambicioso proyecto turístico. Lilli, con vínculos emocionales a la antigua propiedad familiar, empieza a desconfiar del prometido.

La historia se complica cuando Lilli conoce a Tom, un carismático gerente de un club nocturno, encarnado por Theo Trebs. La relación entre ambos se intensifica rápidamente, transformándose en un juego peligroso de pasión, traición y secretos ocultos.

Caerás: el thriller erótico alemán.

A medida que avanza el relato, emergen mentiras y manipulaciones, mientras Lilli enfrenta una lucha interna entre proteger su legado emocional o sucumbir a la atracción que Tom representa.

El elenco principal se completa con Tijan Marei como Valeria, Victor Meutelet en el papel de Manu, y Thomas Kretschmann interpretando a Nick, un promotor inmobiliario implicado en los manejos detrás de escena. También participan Antje Traue como Bea y Lucía Barrado como Girasol.

