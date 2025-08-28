Desde su estreno el 21 de agosto de 2025, "Caerás" se posicionó rápidamente como la película más vista en Netflix a nivel mundial, alcanzando el primer lugar en más de 60 países y figurando en el top 10 de casi todos los territorios donde la plataforma está disponible.

Esta producción alemana destaca por su mezcla única de thriller erótico, suspenso y drama romántico, ambientada en la pintoresca isla de Mallorca, un escenario que aporta una atmósfera visual cautivadora que ha seducido a la audiencia global.

La trama sigue a Lilli, interpretada por Svenja Jung, quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria, comprometida con Manu, un francés involucrado en la inversión de un ambicioso proyecto turístico. Lilli, con vínculos emocionales a la antigua propiedad familiar, empieza a desconfiar del prometido.

La historia se complica cuando Lilli conoce a Tom, un carismático gerente de un club nocturno, encarnado por Theo Trebs. La relación entre ambos se intensifica rápidamente, transformándose en un juego peligroso de pasión, traición y secretos ocultos.

Caerás: el thriller erótico alemán.

A medida que avanza el relato, emergen mentiras y manipulaciones, mientras Lilli enfrenta una lucha interna entre proteger su legado emocional o sucumbir a la atracción que Tom representa.

El elenco principal se completa con Tijan Marei como Valeria, Victor Meutelet en el papel de Manu, y Thomas Kretschmann interpretando a Nick, un promotor inmobiliario implicado en los manejos detrás de escena. También participan Antje Traue como Bea y Lucía Barrado como Girasol.