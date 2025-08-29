El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) da un paso audaz con el estreno de "Thunderbolts" en Disney+. Esta película, que se aleja de las convenciones habituales del género, ofrece una mezcla de acción intensa, espionaje y una narrativa cargada de emociones profundas.

La trama gira en torno a un equipo de antihéroes poco convencionales: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster y U.S. Agent. Tras caer en una trampa orquestada por Valentina Allegra de Fontaine, estos personajes deben cumplir una misión gubernamental de alto riesgo. Sin embargo, su mayor desafío será enfrentarse a los conflictos internos que los atormentan, luchando por encontrar una posible redención antes de sucumbir a la destrucción.

Lejos de centrarse únicamente en la acción, "Thunderbolts" destaca por su enfoque introspectivo y maduro. Tanto críticos como espectadores han elogiado la forma en que aborda temas complejos como el trauma, la depresión y la soledad, otorgando a sus personajes una humanidad palpable. Florence Pugh y Lewis Pullman sobresalen al interpretar a individuos que enfrentan batallas tanto internas como externas.

El filme cuenta con un elenco que combina figuras consagradas del UCM y nuevas incorporaciones relevantes, entre ellas:

Florence Pugh como Yelena Belova

Sebastian Stan en el papel de Bucky Barnes

David Harbour como Red Guardian

Wyatt Russell interpretando a U.S. Agent

Hannah John-Kamen como Ghost

Olga Kurylenko en el rol de Taskmaster

Julia Louis-Dreyfus como Valentina de Fontaine

Lewis Pullman como Bob Reynolds / Sentry, un personaje poderoso y complejo

Un detalle que ha llamado la atención es el cambio de título en los minutos finales, donde "Thunderbolts" se transforma en "The New Avengers", guiado por la figura de Valentina de Fontaine. Además, la escena post-créditos anticipa la llegada de los Cuatro Fantásticos al UCM, abriendo la puerta a futuras alianzas épicas como "Avengers: Doomsday" y "Secret Wars".

Thunderbolts llegó a Disney+.

El lanzamiento en Disney+ se presenta con distintas opciones para los suscriptores en Estados Unidos: la versión con anuncios tiene un costo de 7,99 dólares mensuales, mientras que la suscripción Premium, que incluye descargas y calidad 4K UHD sin anuncios, cuesta 13,99 dólares al mes. También está disponible el Disney Bundle, que combina Disney+, Hulu y ESPN+, con precios que varían entre 14,99 y 24,99 dólares según la modalidad.

Estrenada en cines en mayo, esta película marca el cierre de la Fase Cinco del UCM y se posiciona como la antesala de la Fase Seis. Su llegada a la plataforma de streaming busca revitalizar el interés en la saga y preparar a los fanáticos para las próximas producciones que prometen ser aún más grandiosas.