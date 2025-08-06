Se acerca el Día de la Niñez y ya se perfilan cambios en la forma de agasajar a los más chicos. La tendencia apunta a regalar momentos y experiencias antes que objetos materiales, aunque los juguetes, la indumentaria y la tecnología siguen siendo los regalos más solicitados, con un gasto promedio en gift cards que oscila entre $30.000 y $50.000, según lo que invierten las empresas.

Esta celebración se posiciona como la segunda fecha con mayor volumen de ventas del año, mostrando la importancia comercial que tiene para el mercado.

De acuerdo con un estudio de la consultora Focus Market basado en 3.000 casos, las preferencias para 2024 están cambiando: el 33% de las personas consultadas planea regalar algo ligado al sector textil, mientras que el 22% optará por juguetes. En tanto, 19% elegirán libros didácticos, 7% artículos deportivos, otro 7% informática, 5% calzados y 2% rodados como bicicletas o triciclos.

Un dato que llama la atención es el aumento explosivo de las importaciones de juguetes, que crecieron un 79% en valor, alcanzando los US$ 58,3 millones. En volumen, el crecimiento fue aún mayor, del 108,7%, sumando unas 10.500 toneladas. La mayoría de estos productos importados provienen de China, representando el 43% del total y con un valor inferior a US$ 3 por kilo.

Sobre este fenómeno, Gabriel Salomón, director comercial de Jidoka, empresa líder en logística y comercio exterior, explicó: “Históricamente, la importación de juguetes estuvo sujeta a la intervención de terceros organismos y a diversas medidas para-arancelarias, como licencias de importación, certificaciones IRAM y requisitos de seguridad eléctrica”.

“Sin embargo, estas exigencias no aplican actualmente a regímenes simplificados como el courier particular, lo que obliga a tener un control sobre los estándares de seguridad”, agregó Salomón, alertando sobre la necesidad de cuidado en la calidad y seguridad de estos productos.

Desde el punto de vista emocional, Cristina Caffaro, marketing manager de Vulcanita, destacó que “más allá de su forma y color, los juguetes son vehículos de exploración del mundo, la identidad y las relaciones. Cada elección, desde un peluche hasta un auto de carrera, guarda un mensaje que, si es interpretado con atención, puede servir de guía para madres, padres y cuidadores.”

“En una cultura donde los personajes de películas, series o videojuegos se transforman en referentes emocionales, es clave entender lo que cada juguete representa en el universo del niño”, agregó Caffaro, subrayando la importancia del significado detrás del regalo.

Por otro lado, la empresa pionera en regalos de experiencias en Latinoamérica resalta que el consumo y uso de las gift cards para esta fecha combinan planificación y espontaneidad. Algunas compañías ya compraron sus tarjetas anticipadamente para que sus empleados puedan canjearlas a tiempo, mientras que otras esperan hasta último momento para entregar un beneficio listo para usar.

Ricardo Sarni, CEO de Fanbag, explicó: “El diferencial de nuestra propuesta está en la flexibilidad y la variedad que ofrecemos. Cada empresa puede encontrar una solución simple, práctica y significativa para reconocer a sus colaboradores o a sus públicos clave, con experiencias y gift cards que se adaptan a distintas edades, intereses y ubicaciones”.

Además, Sarni destacó que la amplia red de alianzas estratégicas y la cobertura nacional permiten ofrecer opciones pensadas para niños y familias, lo que facilita resolver tanto las necesidades emocionales de los destinatarios como las operativas y geográficas de quienes regalan.

Otro factor que impulsa la preferencia por las experiencias y gift cards es la posibilidad de evitar la logística y el espacio de almacenamiento, un punto que muchas empresas y personas valoran a la hora de elegir el regalo ideal para el Día de la Niñez.