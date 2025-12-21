El gobernador Rolando Figueroa recorrió este viernes la obra del Sistema de Agua Potable que se ejecuta en Chos Malal, un proyecto estratégico que permitirá mejorar el servicio, ampliar la capacidad de producción y garantizar el acceso al agua potable en sectores que actualmente no cuentan con red de distribución.

Los trabajos presentan un avance del 28% y forman parte de una de las inversiones más importantes en materia hídrica en la provincia, con financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). La obra tiene un plazo de ejecución estimado hasta 2027 y se desarrolla en cinco frentes de trabajo en simultáneo.

Durante la recorrida, que compartió con la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, Figueroa remarcó la magnitud del proyecto y señaló que se trata del segundo más relevante en provisión de agua potable en Neuquén, después de la obra del Mari Menuco. Además, subrayó que son inversiones realizadas con el esfuerzo conjunto de toda la comunidad neuquina.

La iniciativa contempla la ampliación de la planta potabilizadora, la construcción de nuevas cisternas, estaciones de bombeo y la extensión de redes de distribución para llegar a sectores como el Loteo Ruta 40, Chacras Yo-Yo y Chacras Sur, que hoy se abastecen mediante camiones cisterna. También incluye mejoras que permitirán duplicar la capacidad de producción, incluso en condiciones de alta turbiedad del río Curi Leuvú.

En ese sentido, el gobernador explicó que además de las mejoras en la planta, se ejecuta un by pass para captar agua desde el río Neuquén, lo que permitirá reforzar el sistema y asegurar el suministro ante situaciones críticas.

La obra es impulsada por el Gobierno de Neuquén, a través de la UPEFE y el EPAS, y demanda una inversión superior a los 6.500 millones de pesos. Entre las mejoras previstas se incluyen también la refuncionalización de las captaciones en los ríos Curi Leuvú y Neuquén, la optimización de redes y la implementación de sistemas de macromedición para un mejor control del servicio.

Como parte de las acciones complementarias, el EPAS instaló recientemente una cañería provisoria sobre la costanera, que permite captar agua del río Neuquén e inyectarla a la planta potabilizadora. Se trata de un conducto flexible de 600 metros, con capacidad para transportar 420 metros cúbicos por hora, implementado como medida de emergencia ante la bajante sostenida del Curi Leuvú.

Además, se realizaron intervenciones con maquinaria pesada en el río Neuquén para derivar el agua hacia el brazo donde se encuentra la bomba de captación, con el objetivo de sostener la producción de agua potable y evitar inconvenientes en el suministro domiciliario.