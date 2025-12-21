París / Madrid. La aristocracia europea está de luto tras la muerte de Tatiana Radziwiłł, princesa, enfermera y cercana amiga de la reina emérita Sofía de España. La noticia fue confirmada este sábado luego de que falleciera el pasado 19 de diciembre en París a los 86 años, rodeada de la discreción que caracterizó toda su vida.

Nacida el 28 de agosto de 1939 en Ruan (Francia), Tatiana fue hija del príncipe Dominico Raniero Radziwiłł y de la princesa Eugenia de Grecia, lo que la vinculaba por sangre con varias casas reales europeas, incluyendo la griega, la danesa y la española.

Su relación con la reina Sofía no solo obedeció al parentesco —eran primas segundas—, sino también a un vínculo que se forjó desde la infancia. Ambas compartieron experiencias profundas, incluyendo el exilio durante la Segunda Guerra Mundial, primero en Egipto y posteriormente en Sudáfrica, donde su amistad se consolidó entre juegos, penas y recuerdos que las marcaron para toda la vida.

Tatiana acompañó a Sofía en eventos clave de la realeza europea. Fue una de las damas de honor en la boda entre la entonces princesa Sofía y el rey Juan Carlos I en Atenas, en 1962, y su presencia se mantuvo en celebraciones familiares durante décadas.

Aunque el gran público no la conocía con la misma notoriedad que a otros miembros de casas reales, quienes sí la rodeaban destacaban su personalidad afable, su discreción y su compromiso con la familia. Además de sus lazos reales, Tatiana estudió enfermería y bacteriología en París, hablaba varios idiomas y desarrolló una vida profesional que la distinguió más allá de su título nobiliario.

En 1966 se casó en Atenas con el cardiólogo Jean Henri Fruchaud, con quien tuvo dos hijos, Fabiola y Alexis Fruchaud. Su matrimonio y su vida familiar siempre se mantuvieron lejos del foco mediático, reflejando el perfil sobrio y sensible con el que vivió buena parte de su vida

El fallecimiento de Tatiana llega en un momento especialmente emotivo del calendario, justo antes de las celebraciones navideñas, algo que ha sumado un tono de pesar en el entorno familiar de la reina Sofía. La amistad que las unió durante más de ocho décadas ha sido destacada en diversas biografías y crónicas, que hablan de dos vidas entrelazadas desde la niñez hasta la madurez.

A través de los años, Tatiana y Sofía compartieron no solo lazos de sangre, sino también recuerdos de infancia y experiencias que trascendieron títulos y jerarquías. Su relación fue descrita, en ocasiones, como la de dos hermanas más que primas, un vínculo que nadie olvidará en Zarzuela ni fuera de ella.