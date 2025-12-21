Una oficial de la Patrulla Rural de Córdoba, de 24 años, murió este sábado luego de ser embestida por una camioneta mientras realizaba un control de tránsito sobre la Ruta Nacional 9, en cercanías del acceso sur a la localidad de Oliva.

La víctima fue identificada como Milagros Cuello, quien se encontraba cumpliendo funciones en un puesto de control debidamente señalizado, ubicado a la altura del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal. Tras el impacto, la joven agente fue trasladada de urgencia al hospital local, donde falleció al ingresar debido a la gravedad de las heridas.

El vehículo involucrado fue una camioneta Ford F-100, conducida por un hombre de 50 años, quien fue detenido en el lugar pocos segundos después del hecho. Si bien el test de alcoholemia dio negativo, el conductor podría ser imputado por homicidio culposo, en una causa que quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

La muerte de la joven policía generó una fuerte conmoción en la provincia. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, expresó su dolor y destacó el compromiso de la agente. “Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás, aun poniendo en riesgo su propia vida”, afirmó, y agregó que se trata de una pérdida injusta que enluta a toda la fuerza.

También el Ministerio de Seguridad Nacional manifestó su pesar por el fallecimiento de Milagros Cuello, a quien definieron como una oficial que perdió la vida en cumplimiento de su deber, y enviaron condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.

El caso continúa bajo investigación mientras se analizan las circunstancias que derivaron en el trágico episodio ocurrido sobre la Ruta 9, una vía de alto tránsito en la provincia.