El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Río Negro solicitan colaboración para dar con el paradero de un joven neuquino del cual no se tienen novedades desde el 21 de noviembre, día en el cual dejó la vivienda que alquilaba.

Se trata de Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, oriundo de Neuquén. El pasado 21 de noviembre realizó un registro de trekking para ingresar a la zona de Pampa Linda, en cercanías al Parque Nacional Nahuel Huapi.

Al momento de ausentarse expresó su intención de realizar una excursión en la montaña, desde entonces no volvió a contactarse con nadie de su círculo. La preocupación y denuncia de sus allegados motivó el comienzo de la búsqueda y los operativos de rastrillaje.

Lucas es de contextura delgada, mide 1,72 metro de altura, tiene tez blanca, ojos marrones y pelo muy corto. Posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda.

Se solicita que cualquier información sea comunicada al 911 RN EMERGENCIAS, a la unidad policial más cercana o al teléfono de la Fiscalía en turno: 0294 4934681. Destacaron qe la colaboración de toda la comunidad es fundamental en este proceso de búsqueda.