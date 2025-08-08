Paula Trama y "Los Besos" llegan a Neuquén este domingo para que "Nadie duerma"

banda Los Besos, liderada por la poeta y compositora Paula Trama, se presentará en Los fanáticos de la música de Neuquén se prepara para recibir a una de las propuestas más originales y elogiadas de la actualidad. Es que este domingo , desde 20,, se presentará en Mood Live (Ministro González 40) para deleitar al público con su particular universo sonoro, en el que la música y la palabra se entrelazan de manera única.

La cita promete ser una experiencia musical y poética, ya que la banda llega de la mano de su último y aclamado disco, "Nadie duerma".

Los Besos no son una banda más. Desde su formación en 2011, el grupo se ha consolidado como un "monstruo fractal de la canción", su autodefinición, la cual encapsula a la perfección su esencia.

Con Paula Trama al frente, junto a Fede Fragalá, Sebastián Rey, Victor Rallis, Ariel Chisleanschi, Pablo Berardi y la reciente incorporación de la saxofonista neuquina Rosa Nolly, y el productor y sonidista Dante Frágola, el colectivo se ha expandido desde un power trío a una "pequeña orquesta art pop", capaz de explorar diversos géneros y resonar con las bisagras que habitan entre la música y las palabras.

"Los momentos de composición musical se abrieron, aparecieron no solo más instrumentos sino nuevos momentos con tejidos no solo de banda sino de pequeños climas, alternancia de protagonistas, momentos instrumentales o vocales más fugitivos", expresó Paula en una entrevista, respecto de esta ampliación de la formación.

Su ascenso fue orgánico pero constante, ganando reconocimiento en la escena de Buenos Aires a partir de una trilogía de trabajos que marcaron un antes y un después en su carrera: "Helados verdes" (2017), "Copia viva" (2018) y "Matemática sentimental" (2019).

La visita a Neuquén cobra un sentido especial, ya que la banda llega con la presentación de su nuevo álbum de estudio, "Nadie duerma", lanzado en diciembre pasado. Este trabajo es un reflejo de un "cambio de época vertiginoso" y de las sensaciones de "zozobra" y "fin del mundo" que impregnaron esos años. En este sentido, en palabras de la propia Paula Trama, el álbum es una "cápsula de tiempo" y un "narcótico esclarecedor", que invita a un viaje sonoro y emocional.

"Creo que se trata de un disco que se siente muy diferente a los anteriores, y eso, en este momento, es recibido con curiosidad tanto por nosotros como por el público", agregó la líder del proyecto, en ese mismo reportaje.

Este trabajo, que ha cosechado elogios de la crítica y el público, se inspira en la ópera "Turandot" de Puccini y cuenta con la colaboración de músicos de la talla de Santiago Motorizado y Barbi Recanati. De esta manera, "Nadie duerma" representa un paso más en la evolución de la banda, con canciones más extensas y una sonoridad ampliada por la incorporación de nuevos instrumentos.

Los interesados en asistir a este evento pueden comprar su entrada en la boletería de la sala de espectáculos, o bien a través del portal ProTicket, a 35 mil pesos (o aprovechar la promo de 3x2 a 70 mil pesos), más el costo de servicio de la ticketera.