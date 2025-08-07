Con su setlist "Blues Psicodelia", Los Espíritus se "manifestarán" en Mood Live

Maxi Prietto, figura fundamental de la banda de blues, rock psicodélico y ritmos latinos, Los Espíritus, llegará este sábado a Mood Live (Ministro González 40), con su estilo "psicodelia litoraleña", lo que los ha posicionado como referentes de una nueva ola de música independiente que trasciende géneros y fronteras.

Con una trayectoria que ha madurado disco tras disco (ya seis en su haber), el grupo mantuvo una coherencia artística admirable. Es que álbumes como "Gratitud", "La Guerra del Ritmo" y "Agua ardiente" no solo marcaron hitos en su carrera, sino que también dejaron una huella profunda en la escena musical local, influenciando a una nueva generación de artistas.

El show de este sábado en Mood Live, ubicado en Ministro González 40, promete ser una experiencia inolvidable. El público de la región tendrá la oportunidad de presenciar la magia de la banda en vivo, donde los temas de su último disco "La montaña" se mezclarán con los clásicos que ya se han convertido en himnos para sus seguidores.

En una entrevista con "Entretiempo", el programa de AM550 La Primera, conducido por Pablo Montanaro y Carmen Sanmartin, Prietto dio detalles de lo que se vivirá esa noche. "Llegamos con nuestro repertorio de "Blues Psicodelia", que es una lista que reúne lo más destacado de nuestra trayectoria", reveló el cantante, quien también prometió momentos de improvisación y sorpresas para el público.

A continuación, la entrevista completa:

¿Cómo se están preparando para esta presentación en Neuquén?

Siempre es un placer volver al Mood Live. Ya hicimos varios shows ahí, así que para nosotros siempre son buenas noches. Y llegamos con nuestro repertorio de "Blues Psicodelia", que es una lista que reúne lo más destacado de nuestra trayectoria. Es una lista preparada especialmente que estamos haciendo este año, en la que vamos entrelazando los temas de cierta manera, tratando de asegurar un buen viaje.

Para quienes no los conocen, ¿cómo definirías a la banda?

Somos un grupo que combina, por un lado, la parte de una faceta de blues y rock; que justamente nuestra influencia más grande es el rock de raíz, sobre todo el nacional, como Pescado Rabioso, Pappo's Blues, Los Gatos, Almendras, Manal; y eso convive con percusiones, dos guitarras eléctricas y un bajo eléctrico. Y tenemos también temas más grunge, más latinos, más afro. Entonces es un vivo en donde la gente también pasa un buen rato. Hay más baile que pogo, podríamos decir.

Con esto ya estás dando un adelanto del show, pero ¿qué más podes agregar?

Que también hay momentos de improvisación. Uno de nuestros grupos de cabecera, que nos encanta a todos, son los The Doors, y es un grupo que siempre disfrutamos mucho los discos en vivo, porque nunca son iguales a las de los discos. Y siempre eso en el jazz es muy común... La improvisación. Entonces, nos gusta hacer canciones, pero también nos gusta que el recital tenga varios momentos libres de percusiones, de debate, de guitarras. Es que estos momentos, además de las canciones, van guiando un viaje y en el medio están estas explosiones que están más o menos pautadas, pero para nosotros es divertido no saber qué va a pasar en ciertos momentos de improvisación. Y es eso justamente lo que va rejuveneciendo el show, digamos, porque hacen que cada noche sea nueva y fresca.

Con su setlist "Blues Psicodelia", Los Espíritus se "manifestarán" en Mood Live

Hace casi dos años que no graban disco nuevo (el último fue "La Montaña" de 2023), ¿ya están preparando nuevo material?

Ya estamos grabando el disco nuevo y lo vamos a ir lanzando de a poquito, de a canciones.Y ya tenemos las primeras tres terminadas, que en algún momento las lanzaremos, pero no creo que las toquemos en vivo todavía hasta que el lanzamiento no sea oficial. Pero nunca se sabe. A veces nos gana la manija y las terminamos mostrando (risas).

¿Y cómo es el armado del repertorio a presentar, con tantos discos en su haber?

Al principio, por ejemplo, la dificultad en el primer disco, era que realmente era muy cortito para un show. Entonces, cuando recién empezas con un proyecto musical, no sabes cómo hacer para estirarlo y que sea un show completo. Ya en el segundo disco ya tenés que empezar a seleccionar alguna que no va a quedar, o quizás tocas todo eso y capaz te alcance para un show. Pero ya a partir del tercer disco tenes que empezar a descartar. Con un séptimo disco en camino, nunca queda todo. Entonces ese repertorio tiene que ir girando y para que vayas girando también tenés que ir reensayando lo que vas a presentar, o más o menos repasarlo. Ya son unas 70 canciones más o menos que tenés que tener ensayadas. Ese es el desafío constante para nosotros. Y también estar atento un poco a lo que quiere escuchar la gente.

Para los interesados en asistir a esta propuesta pueden conseguir sus entradas en la boletería de la sala de espectáculos, o bien a través del portal Pro Tickets, a 40 mil pesos, más el costo de servicio de la ticketera.