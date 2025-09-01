Netflix renovó su catálogo para la primera semana de septiembre de 2025, ofreciendo una combinación de películas, series completas y nuevos episodios de producciones en curso.

Entre las novedades más esperadas destaca la conclusión de la segunda temporada de “Merlina”, que estará disponible a partir del miércoles 3 de septiembre.

Además, el lunes 1 de septiembre llega la película “Ámsterdam”, seguida por varios lanzamientos el jueves 4, entre ellos “El ataúd de cristal”, el documental “Cuenta atrás: Canelo vs. Crawford” y la serie “Concierge Pokemón”.

El viernes 5 de septiembre se suman nuevos episodios y títulos como “Reina Mantis”, “Falso amor y venganza” e “Inspector Zende”, ampliando la variedad para los suscriptores.

Finalmente, el domingo 7 se estrena un nuevo episodio de “La nobleza de las flores”, cerrando la semana con más contenido para los usuarios.

Esta batería de estrenos confirma el compromiso de Netflix por mantener un flujo constante de novedades que atraigan y retengan a su audiencia en el inicio del último trimestre del año.