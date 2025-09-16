La 5ª edición del Campionato Scuola Pizzaioli se realizará el 27 y 28 de septiembre en La Rural, Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT). Este evento, organizado por la Scuola Pizzaioli con el respaldo del Consulado General de Italia, reunirá a destacados pizzaioli de Argentina y otros nueve países sudamericanos y europeos.

Este encuentro internacional contará con la participación de competidores provenientes de diversas provincias argentinas como Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe, junto a representantes de Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Italia, Colombia, Curazao, Uruguay y Venezuela. La diversidad de participantes convierte a esta edición en una verdadera fiesta de la pizza italiana en Sudamérica.

Los concursantes competirán en 12 categorías que evaluarán técnica, creatividad y pasión. Entre las principales se destacan Pizza Margherita STG, Margherita Contemporánea y Romana in Teglia, que definirán al Campeón Sudamericano 2025. El ganador obtendrá un viaje a Italia para vivir una experiencia formativa única en la cuna de la tradición pizzaiola.

Además, el campeonato incluye categorías innovadoras como Pizza In Pala y Pizza Social, junto a opciones clásicas como Gourmet, Fritta, Senza Glutine, destinada a la excelencia en pizzas sin gluten, y Pizza In Due. También se realizarán competencias de habilidades especiales como Piú Veloce, Piú Lunga y Freestyle, un espectáculo que combina acrobacia, ritmo y técnica. La jornada cerrará con la categoría Mini Pizzaioli, que destaca el talento de los más pequeños.

El jurado estará compuesto por más de treinta maestros pizzaioli de renombre internacional, entre ellos Vincenzo Capuano, Carmine Candito, Marco Carlesso y Livio Orefice. También participarán figuras argentinas como Néstor Gattorna y las hermanas Carola y Victoria Santoro, además de campeones de ediciones anteriores como Franco Monachesi, Santiago Cenitagoya y Bruno Liska, garantizando así un alto nivel de evaluación.

Juan Pablo Padrevita, Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia y creador del Campionato, expresó: “Llegar a la quinta edición del Campionato Scuola Pizzaioli es una gran emoción. Cuando comenzamos este camino, soñábamos con valorizar la auténtica pizza italiana en Sudamérica y hoy vemos cómo ese sueño se multiplica, con pizzaioli de todo el continente y el mundo. Este campeonato nació junto con la Escuela como un espacio para formar, unir y celebrar nuestra pasión por la pizza de calidad. Verlo crecer año tras año confirma que vamos por el camino correcto”.

El evento no solo será una competencia: el público podrá disfrutar de un área de degustación con productos italianos, talleres, showcookings y masterclass a cargo de reconocidos maestros pizzaioli. También habrá un espacio gastronómico con pizzas y bebidas durante toda la jornada.

La entrada al Campionato será gratuita con la entrada general a la FIT o de forma directa por la calle Sarmiento, de 14 a 20 horas. Para más detalles, se puede consultar el sitio oficial: https://campionatoscuolapizzaioli.com/.

El Cónsul General de Italia en Buenos Aires, Carmelo Barbera, destacó: “Nos complace retomar este encuentro dedicado a la difusión y puesta en valor de este auténtico ícono de la gastronomía italiana, que llega ya a su quinta edición y anticipa idealmente la ‘Semana de la Cocina Italiana en el Mundo’ de noviembre, con su patrimonio de salubridad, sustentabilidad e innovación. El Campionato se enriquece cada año y, al mismo tiempo, se consolida como un verdadero vehículo de expresión de la identidad gastronómica italiana. Esperamos que todos los amantes de este símbolo de tradición y creatividad italiana vengan a visitar nuestro pabellón con familia, amigos y niños. ¡Los esperamos para celebrar una vez más los lazos únicos de cercanía y amistad entre nuestros pueblos!”

Campionato Scuola Pizzaioli 2025 en La Rural.

El evento cuenta con el apoyo de marcas líderes del sector pizzaiolo como Mecnosud, Gustarosso, GI-Metal, Sud Forni, Zuelo, Arrivata, Molino Campodónico, Molino Casillo y Menabrea, que ofrecerán experiencias especiales durante el fin de semana.

Como gesto solidario, la Scuola Pizzaioli donará las pizzas elaboradas durante el Campionato a la Comunidad de San Egidio, fortaleciendo el compromiso social del evento.