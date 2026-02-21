En las cancha de Los Álamos del complejo Don Pedro en el paraje Ferri de Cipolletti, donde cumple la intensa pretemporada el plantel profesional de fútbol del Deportivo Rincón continuará con la serie de amistosos programados este sábado y desde las 9 se enfrentará a Deportivo Roca, elenco que se preparara para su participación en los torneos de este año de la Liga Deportiva Confluencia.

Tal como ocurrió el miércoles cuando El León del Norte se midió ante la Asociación Deportiva Centenario (ADC) en el mismo lugar, en prácticas de fútbol más que cotejos, Pablo Castro seguirá buscando la identidad futbolística del plantel que se sigue alistando para su participación en el Torneo Federal A 2026, así como el compromiso de Copa Argentina frente a San Lorenzo de Almagro a mediados de marzo.

Otro colombiano, Víctor Cangá centrodelantero también arribado al León del Norte

Esta semana se bajaron las cargas físicas y el martes 24 el plantel estará viajando a Mendoza, donde ya se concretaron cotejos y prácticas con los cuerpos técnicos de San Martín, Deportivo Maipú, Godoy Cruz Antonio Tomba e Independiente Rivadavia. Para ir buscando el funcionamiento colectivo con fútbol en cancha.

Se espera la llegada del exprimentado defensor colombiano Kevin Stuar Riascos Segura. Un zaguero central de 30 años (21 de junio de 1995), de 1,89 metros y un peso ideal 86/87 kilos. Y que en principio viene para suplir la imprevista salida de Jonathan Germán Chacón que se alejó de la institución del norte neuquino para seguir su carrera en Ciudad Bolívar en la Primera Nacional.

Viene de jugar en el fútbol de Israel en el Hapoel Beer Sheba, con pasos por varios clubes de su país, Brasil y Estados Unidos. Militó en su país de origen en Llaneros FC de Villavicencio, Barranquilla FC de la ciudad homónima, Jaguares de Córdoba de Montería, Patriotas Boyacá de Tunjas, Universidad Autónoma del Caribe Fútbol Club de Barranquilla, Deportivo Pasto, Deportivo Cali, en Brasil jugó en Montes Claros, en Goiás. Mientras que en los Estados Unidos jugó en FC Arizona con sede en el área de Phoenix, FC Golden State Force de la cuarta división de la MLS y Charlotte Independence.