El calor seguirá presente en Neuquén capital y el Alto Valle durante los próximos días. De acuerdo al último informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan temperaturas que alcanzarán los 34 grados durante el fin de semana, junto con períodos de inestabilidad en distintos puntos de la provincia.

Tormentas en cordillera y zona petrolera

Según la síntesis meteorológica, podrían registrarse lluvias en la cordillera neuquina y tormentas eléctricas aisladas en la cuenca petrolera y el centro-norte provincial. Estas condiciones también podrían alcanzar sectores del Alto Neuquén.

En paralelo, el ingreso de aire del norte favorecerá un nuevo ascenso de la temperatura para el sábado y domingo. Para esas jornadas se pronostican máximas de 34°C en Neuquén capital y alrededores, con cielo mayormente despejado.

Viento y ráfagas en el Alto Valle

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante el domingo podrían registrarse ráfagas que alcancen los 50 km/h en algunos sectores del Alto Valle, especialmente hacia la noche.

En el este de Río Negro y el norte patagónico también se mantendrán condiciones cálidas, mientras que en áreas cordilleranas se prevén períodos inestables con precipitaciones dispersas.

El informe anticipa una mejora general hacia el cierre del fin de semana, aunque el calor continuará marcando el pulso climático en Neuquén y gran parte de la región norte de la Patagonia.